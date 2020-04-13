Andrea Bocelli: İtalyan tenorun 'Umut için Müzik konseri' YouTube'dan canlı yayınlandı

Paskalya günü Milano'nun merkezindeki Duomo Katedrali'nde verdiği konser YouTube üzerinden canlı izlendi.

61 yaşındaki İtalyan tenorun konseri yaklaşık 25 dakika sürdü. Bocelli, katedralin içinde başlayan konserin son bölümünü yapının dışarısında "Amazing Grace" isimli eserle tamamladı.

Umut için Müzik adı verilen konseri henüz 24 saat geçmeden 25 milyondan fazla kişi izledi.