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ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) maddi yardımlarını durdurduğunu açıkladı.

Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bu süreçte WHO'yla ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Trump "Bu soruşturma, WHO'nun koronavirüsün yayılmasını gizlemesine ve süreci iyi yönetmemesine yönelik olacak" dedi.

Son dönemde WHO'ya yönelik eleştirilerini düzenli olarak artıran Trump basın toplantısında, "Örgütün kimsenin inanamayacağı düzeyde sorunları var" diye konuştu.

Trump daha önce WHO'yu eleştirirken örgütün koronavirüs salgınıyla ilgili olarak 14 Ocak'ta Twitter sayfasından yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunmuştu.

Bu açıklamada Çin yetkililerinin ilk soruşturmalarında, koronavirüsün insanda insana geçtiğine dair bir kanıt bulmadıkları belirtilmişti.

Ancak WHO 30 Ocak'ta koronavirüs nedeniyle "uluslararası kamu sağlığı açısından acil durum" ilan etmişti.

WHO, 11 Mart'ta pandemi ilan etti

WHO, 11 Mart'ta da koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) olarak sınıflandırmıştı.

O dönemde ABD ve İngiltere dahil bazı ülkeler WHO'nun tavsiyelerini yerine getirmemiş, örgütün başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus bu duruma tepki göstermişti.

Trump ise Şubat ayı sonunda yaptığı açıklamada, koronavirüsün ABD'de yayılmasının kaçınılmaz olmadığını söylemiş, "Amerikalılar için tehlike düzeyi çok düşük" demişti.

Trump o dönemde ABD'de 15 olan koronavirüs vakalarının sayısının "birkaç gün içinde" sıfıra düşeceğini de iddia etmişti.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 600 bini aştı, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti.