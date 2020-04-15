Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili hangi iddialar ortaya atılıyor, taraflar bu iddialara ne diyor?

Telif hakkı FACEBOOK

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi İkinci Sınıf Öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmasından bu yana 100 gün geçmiş olmasına karşın genç kadını bulmak için yapılan arama çalışmaları hâlâ bir sonuç vermiş değil.

Doku'nun ailesi, kızlarının kaybolmasından erkek arkadaşı Zaynal A.'yı sorumlu tutuyor.

Konuyla ilgili BBC Türkçe'ye konuşan Zaynal A.'nın üvey babası Ergin Y. ise iddiaları reddediyor.

Ergin Y. ortaya çıkan kamera kayıtlarının Zaynal A.'nın suçsuzluğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Zaynal suçluysa o da cezasını çeksin ama suçu yokken safsata boş iddialarla birini suçlamanın vicdana, ahlaka yakışır bir tarafı da yoktur. Bizim Allah katında da, kanunen de vicdanımız temiz" diyor.

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı, şüpheli şahıs ve yakınlarının ifadelerinin alındığı, kamera kayıtlarının araştırıldığını ve HTS ile baz istasyonu bilgilerinin incelendiğini söyledi.

Üç aylık zaman zarfında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen özel ekipler, Doku'nun en son görüldüğü yer olan Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Devam eden arama çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilmiş değil.

Telif hakkı FACEBOOK

Doku nasıl kayboldu?

Üniversite öğrencisi Doku'dan 5 Ocak gününden bu yana haber alınamıyor.

Görgü tanıkları, Doku'nun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk köprüsünde görüldüğünü iddia ediyor.

Gülistan'ın kaybolduğu gün, Sarısaltuk Viyadüğü köprüsünden geçen bir aracın kamera görüntüsüne takıldığı ve telefonundan gelen son sinyallerin köprü üzerinden kaydedildiği belirtildi.

Bu nedenle üzerinde durulan ihtimallerden biri de Gülistan'ın baraj gölüne atlayarak intihar etmesi oldu.

Valilik binasının karşısında bulunan MOBESE kamera kayıtlarının 5 Ocak pazar gününe ait yansıyan görüntülerde Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal A ile çalıştığı kafenin önünde konuştukları ve bu görüşmenin ardından genç kızın üzgün bir şekilde kafenin önünden ayrılıp ana caddeden karşıya geçip minibüs durağında beklediği, daha sonra da gelen bir minibüse bindiği tespit edildi.

Aynı gün, Sarı Saltuk Köprüsü üzerinden geçen bir aracın güvenlik kamerasına, çömelmiş bir vaziyette oturan bir kişinin görüntüsü yansıdı ve o kişinin Gülistan olduğu iddia edildi.

Arama çalışmaları sırasında Gülistan'ın son görüldüğü yer olduğu iddia edilen köprü çevresinde yoğunlaşıyor.

Doku'nun ailesi erkek arkadaşını suçluyor

Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ancak arama çalışmalarını yakından takip etmek için üç aydır Tunceli'de yaşayan ablası Aygül Doku, aramaya katılan ekiplerin ortak kanaatinin kız kardeşinin suda olmadığı yönünde olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Aygül Doku, "Çünkü akıntı yok, durgun su ve atlamış olsa atladığı noktada suyun altında olması gerektiğini arama ekipleri söylüyor. Hiçbir ilerleme yok, ilk gün durum neyse, yüzüncü günde de aynı noktadayız" diyor.

Aygül Doku, kız kardeşinin nerede olduğunu erkek arkadaşı Zaynal A. ve ailesinin bildiğini ancak gerçekleri gizlediklerini öne sürüyor.

Doku, "Gözaltına alınsaydı intihara sevk ettiği düşüncesi ağır basabilir belki tutuklanma korkusundan konuşabilirdi ama gözaltına alınmadı, aile de Tunceli'den taşındı. Ne onun, ne ailesinin üzerine gidildi, bu yüzden bu durum çıkmazda. Gülistan suyun altında mı, toprağın altında mı, ya da herhangi bir yerde mi tutuluyor bilmiyoruz ve bunu bilen Zaynal ve ailesi çünkü Gülistan'ı en son görüp konuşan kişi Zaynal" diye konuşuyor.

Zaynal'ın ailesi iddialar hakkında ne diyor?

Zaynal A'nın polis memuru olan üvey babası Ergin Y. konuyla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı ve BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Ergin Y. olay gününe dair kamera kayıtlarının Zaynal'ın suçlu olmadığını ortaya çıkardığını belirterek, suç işleyen kim olursa cezasını çekmesi gerektiğini ve aynı şeyin Zaynal için de geçerli olduğunu vurguluyor. Ergin Y. "Zaynal suçluysa o da cezasını çeksin ama suçu yokken safsata boş iddialarla birini suçlamanın vicdana, ahlaka yakışır bir tarafı da yoktur. Bizim Allah katında da, kanunen de vicdanımız temiz" diyor.

Ergin Y, Gülistan'ın akıbetinin daha belli olmadığını, yarın bir gün gerçekler ortaya çıktığında herkesin yaptığından utanacağını ileri sürüyor.

Ergin Y, "Benim ailem Gülistan'ı çok seviyordu. Eşim de şu an yanımda ve Gülistan'ın başına bir şey gelmesin diye her gün dua ediyor. İnanın ailesinde sonra Gülistan'ın bulunmasını en çok isteyen benim ailemdir. Biz, Gülistan'ın sağsalim bulunmasını istiyoruz. Eğer bir kötülük yapsaydık, o gece kaldığı hocasına bizimle ilgili şeyler anlatırdı. Bizden ona bir zarar dokunsaydı illa ki birilerine bir şey anlatırdı" diyor.

Aygül Doku'nun Zaynal ve ailenin Tunceli'den ayrılarak başka bir şehre taşınmasının "suçluluk psikolojisinden" kaynaklandığı yönündeki iddialarıyla ilgili olarak ise Ergin Y. şark görevini tamamladığı için şehirden ayrıldıklarını belirterek, Zaynal'ın evli olduğu ve yurt dışına kaçtığı iddialarının da asılsız olduğunu ifade ediyor.

Ergin Y, Zaynal ile görüşme talebimizi ise Türkçesinin iyi olmadığı ve kendini iyi ifade edemeyeceği gerekçesiyle reddetti.

Telif hakkı DHA

Olay günü neler yaşandı?

Ablasının anlatımına göre, Gülistan cumartesi akşamı Zaynal A'nın ailesinin evine gidip üç saat kalıyor. Daha sonra Zaynal ile tartışıyorlar ve zorla onu arabaya bindirmeye çalışıyor. Aygül Doku, bu tartışma üzerine polisin devreye girdiğini söylüyor.

Gülistan öğrenci yurdu giriş saatini kaçırınca bir hocasını arayıp evine gitmek için izin istiyor. Doku, "Hocası, Gülistan'ın evine geldiğinde çok korkmuş olduğunu söyledi " diyor.

Ergin Y. de Gülistan'ın 4 Ocak cumartesi akşamı evlerine geldiğini kabul ediyor ancak herhangi bir sorun yaşanmadığını anlatıyor. Ergin Y.'nin anlatımına göre, Gülistan akşam 19.00 gibi evlerine geliyor ve o sırada kafede olan Zaynal da iki saat sonra eve dönüyor. Saat 22.30 gibi de Gülistan'ın tek başına evden çıkıyor. Ergin Y., "Sohbet edip, çay kahve içip, meyve yemişler. Gülistan polis olmak istediğini ama boyunun yetmediğini, o sıralar ücret karşılığında bir çocuğa baktığını anlatmış. 22.30 civarı, dış kapı kapandı, ben de ne oldu dedim, Gülistan'ın gittiğini söylediler. Oğlana, geç oldu, yağmur yağıyor, kızı niye yalnız gönderdin diyerek onu yurda bırakması için arabanın anahtarını verdim" diyor.

Ergin Y. Gülistan ile Zaynal'ın yedi aylık ilişkilerinin olduğunu ama son iki ay görüşmediklerini, hem Cumartesi akşamı hem de pazar günü kafenin önünde Gülistan'ın, Zaynal'e barışmak istediğini söylediğini iddia etti.

"O akşam Gülistan tekrar başlamak istediğinde Zaynal ona 'Senin dersler var, sınavlara çalış. Ben de işimi yapıyorum, senden ayrılmıyorum, seni sevmiyorum da demiyorum ama bir müddet böyle devam edelim demiş. Bunun üzerine Gülistan da kızmış, arabaya binmek istememiş. Patika yoldan yürümüş, oğlan da geç oldu, gel yurt kapanmadan seni bırakayım demiş, o da kapris yapmış, binmemiş. Yağmurdan dolayı arabanın tekerleği de çamura saplanmış. Oğlan da onu zorla araca bindirmek istemiş. O sırada onları görenler polise haber vermiş. Polis gelip kimliklerine, sağ, sola bakmış, Gülistan'a şikayetçi misin diye sormuş. O da herhangi bir şikayetim yok, suç bende diye cevap verince polis gitmiş."

Araba çamura saplandığı için Zaynal'ın aradığını, oraya gittiğinde polisin geldiğini duyunca sinirlenip kızıp bağırdığını söyleyen Ergin Y şunları aktarıyor:

"Binmek istemiyorsa neden ısrar ediyorsun, bak ne durumlara sebep oldunuz, neden polis gelecek duruma geldi diye kızdım, arabayı çamurdan çıkardım, biz eve geldik, Gülistan öyle sokaktan devam etti. Daha sonra Gülistan eşime mesaj gönderdi 'Ablacım kusura bakma, polis geldiği için tüm suç bende, özür dilerim' diye yazmıştı, mesaj hala duruyor."

Pazar günü kamera görüntülerine yansıyan görüşmelerinde Zaynal ile Gülistan'ın ne konuştukları sorusuna şu yanıtı veriyor.

Telif hakkı DHA

"Akşam yaşananlar için özür dilemiş, eve gelip Zaynal'ın annesinden özür dilemek istediğini söylemiş, oğlan da 'bugün hiç uygun bir zaman değil çünkü babam hala kızgın' yanıtını vermiş. Gülistan barışmak istediğini tekrarlayınca oğlan da ondan ayrılmadığını, derslerine çalışmasını, arkadaşlıklarının bir süre böyle devam etmesinin daha iyi olacağını söylemiş. O da Gülistan'a yurda git, akşam ben işten çıkınca konuşuruz demiş."

Ergin Y, Zaynal'ın Gülistan'ın yurt istikametinin ters yönüne gittiğini görünce, hattında kontör kalmadığı için kafeye dönüp Wi-Fi'ya bağlanıp WhatsApp üzerinden Gülistan'ı aradığını söylüyor.

"Hani yurda gidecektin, niye ters istikamete gittin diye sormuş o da okula gideceğini söylemiş, Zaynal da pazar günü niye okula gidiyorsun diye sorunca o da öğretmenimle görüşeceğim bir konu var demiş. Zaynal da ona yurda geçince beni ara demiş ve işine dönmüş, kız da minibüse binip gitmiş, gidiş o gidiş."

Doku intihar etmiş olabilir mi?

Doku'nun kaybolmasının ardından ortaya atılan bir diğer iddia da intihar etmiş olabileceği. Gülistan'ın ablası kardeşinin, intihar edeceğine dair somut bir şeyin olmadığını söylüyor ve 'intihar' algısının Zaynal A'nın üvey babası tarafından bilinçli olarak öne sürüldüğünü savunuyor.

Aygül Doku, "Cuma günü gidip KPSS kitapları, makyaj malzemeleri almış, pazartesi günü sınavı için ders notları çıkarmış. Kardeşim son gün ne yaşıyor ki gidip intihar etsin? Onunla en son konuşan kişi Zaynal ama ifadesine baktığımızda kendini tehlikeye sokacak, zararı verecek hiçbir şey söylemediğini görüyoruz. Biliyorum ki bütün bu soruların cevabı Zaynal A' da" diyor.

Zaynal A.'nın üvey babası ise Gülistan'ın halen sağ bulunma ihtimali olduğunu belirtiyor. Ergül Y., "Aygül de niye intihar diyorsunuz diye açıklamalar yapıyor, ben de soruyorum: Gülistan belki sağ bulunacak, sen niye 85 milyonun önüne çıkıp Zeynel'i suçluyorsun" diye soruyor.