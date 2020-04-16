Koronavirüs: "Sevdiklerine iPad'den veda edenler oldu"

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Koronavirüs: "Sevdiklerine iPad'den veda edenler oldu"

30 Mart'tan bu yana 10 bine yakın koronavirüs vakası tespit edilen ABD'nin Maryland eyaletinde sağlık çalışanları da hastaların tedavisi için zamanla yarışıyor.

Reuters haber ajansı, bir hastanedeki hemşirelere koronavirüs tedavisinde yaşadıkları ve unutamadıkları en zor anları sordu.

Hemşireler, hastane ziyaretine izin verilmediği için ölen bazı hastaların görüntülü aramayla yakınlarına veda ettiğini anlattı.