Hindistan'da koronavirüsle yayılan "İslam karşıtlığı"

Hindistan'da Müslüman Tebliğ Cemaati'nin Mart ayında Delhi'deki toplantısının ardından ülkedeki koronavirüs vakalarında yeni bir artış tespit edildi.

Ama haberin duyulmasıyla yayılmaya başlayan bir şey daha oldu: İslam karşıtlığı.

200 milyon Müslümanın yaşadığı ülkede, sahte haberlerle de birlikte Müslümanlara yönelik yeni bir dışlama dalgası yaşanıyor.

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