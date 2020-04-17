Hindistan'da koronavirüsle yayılan "İslam karşıtlığı"
Hindistan'da koronavirüsle yayılan "İslam karşıtlığı"
Hindistan'da Müslüman Tebliğ Cemaati'nin Mart ayında Delhi'deki toplantısının ardından ülkedeki koronavirüs vakalarında yeni bir artış tespit edildi.
Ama haberin duyulmasıyla yayılmaya başlayan bir şey daha oldu: İslam karşıtlığı.
200 milyon Müslümanın yaşadığı ülkede, sahte haberlerle de birlikte Müslümanlara yönelik yeni bir dışlama dalgası yaşanıyor.
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