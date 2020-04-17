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Koronavirüs salgınına karşı kısıtlayıcı tedbirlerin en az Mayıs başına kadar sürmesi planlanan İtalya'da, "ikinci aşamaya" geçildiğinde takip amaçlı bir cep telefonu uygulamasının kullanılması planlanıyor.

İtalyan hükümeti, koronavirüse karşı aşı ya da ilaç geliştirilmediği sürece "normal hayata" dönmenin mümkün olmadığını, ancak salgının ve hastanelerdeki yükün kontrol altına alınmasıyla "virüsle yaşama evresi" denilen "ikinci aşamaya" geçilebileceğini söylüyor.

Ülkede 10 Mart'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin en az 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor.

Salgın eğrisindeki göstergeler olumlu olursa bu tarihten sonra "ikinci aşamaya" geçiş söz konusu olabilecek.

İkinci aşama: Kısıtlamaların hafifletilmesi

İkinci aşamada kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli olarak hafifletilmesi ve kurallar dahilinde bazı işletmelerin yeniden açılması bekleniyor.

Bu aşamada sosyal hayat normale dönmese de hareketliliğin artması nedeniyle yeni kontrol mekanizmalarının devreye girmesi planlanıyor.

Bunlardan biri de "irtibat izleme" (contact tracing) amaçlı cep telefonu uygulamaları.

İtalyan hükümetinin koronavirüs krizinin yönetimi için atadığı özel komiser Domenico Arcuri tarafından seçilen uygulamanın detayları bugün İtalyan basınında yer aldı.

Haberlere göre İtalya'da, Milano merkezli Bending Spoons şirketinin geliştirdiği "Immuni" isimli uygulama kullanılacak.

Uygulamanın iki temel işlevi olacak:

Klinik günlük: Kullanıcıların cinsiyet, yaş, kronik hastalıklar gibi bilgileri girdiği "klinik günlük" fonksiyonu ile kullanıcılar olası semptomlarını ve sağlık durumlarındaki değişiklikleri düzenli olarak güncelleyebilecek.

Kullanıcıların cinsiyet, yaş, kronik hastalıklar gibi bilgileri girdiği "klinik günlük" fonksiyonu ile kullanıcılar olası semptomlarını ve sağlık durumlarındaki değişiklikleri düzenli olarak güncelleyebilecek. Takip sistemi: Bluetooth üzerinden, pozitif vakaların yakınında bulunan kişiler belirlenecek ve bu kişilere uyarı gönderilecek. Koronavirüs taşıyan bir kişiyle temasa geçenlere, kendilerini karantinaya almaları ve test yaptırmaları gibi tavsiyeler verilecek.

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Gönüllülük esasına dayanacak

Basındaki haberlere göre söz konusu uygulama, Avrupa Komisyonu'nun belirlediği kurallara uygun olacak.

Uygulamanın indirilmesi gönüllülük esasına dayanacak. Kişisel bilgilerin korunması için kullanıcıların uygulamayı anonim olarak kullanması sağlanacak.

Kullanıcıların coğrafi konumları belirlenmeyecek.

İtalyan basını, uygulamanın etkili olabilmesi için nüfusun yüzde 60'ı tarafından kullanılması gerekeceğini belirtti.

İtalyan hükümetinin özel komiseri Domenico Arcuri de, "Vatandaşların gönüllü olarak kitlesel katılımda bulunmasını umuyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu dün yaptığı açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılabilmesi için takip uygulamalarından faydalanılmasını bazı şartlara bağlamıştı.

Açıklamada, "İrtibat izleme uygulamaları, AB kurallarına tam uyumlu ve koordineli olmaları halinde kriz yönetiminin her aşamasında, özellikle de sosyal mesafe önlemlerinin kademeli olarak kaldırılması vakti geldiğinde kilit rol oynayabilir" denildi.

Avrupa Komisyonu'nun, üye ülkelere rehber niteliğinde hazırladığı listede bu uygulamaların belirli temel gereksinimleri karşılaması gerektiği belirtiliyor.

Bu gereksinimler arasında, kullanıcıların uygulamaları gönüllü olarak indirmesi ve ihtiyaç kalmadığında silmesi; insanların coğrafi konumunun izlenmemesi; anonim verilere dayanması; pozitif kişilerin kimlik bilgilerinin ifşa edilmemesi; AB'nin veri koruma ve gizlilik kurallarına tam uyumlu olması gibi maddeler yer alıyor.