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İsrail'in Tel Aviv kentinde 2.000'i aşkın protestocu Rabin Meydanı'nda toplandı ve sosyal mesafeyi koruyarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Göstericiler koronavirüs salgını nedeniyle istihbarat servislerine halkın cep telefonlarını takibe alma yetkisi tanıyan Netanyahu hülkümetinin, bireysel hakları ihlâl ettiğini söylüyor.

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Gösteri öncesinde İsrail emniyeti Rabin Meydanı'nda yerlere işaretler koyarak göstericilerin durabilecekleri yerleri belirledi.

Protestoya katılanlara da maske takma zorunluluğu getirildi.

'Siyah Bayrak' olarak adlandırılan gmstericiler, hükümetimn koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkardığı yasaları protesto ediyor.

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Protesto gösterisinde Netanyahu'nun şu anki koalisyon ortağı Benny Ganz ile birkaç hafta öncesine kadar öncesine kadar Mavi ve Beyaz İttifakı'nda birlikte hareket eden Yeş Atid lideri Yair Lapid de konuştu ve "Demokrasiler 21. yüzyılda böyle ölüyor. Parlamentolar tanklarla basıldığı için ölmüyorlar. İçten içe ölüyorlar" dedi.

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Lapid, "Netanyahu demokrasi ilkesinin solcu bir söylem olarak algılanmasını istiyor. Ülkeyi Macaristan ve Türkiye'deki gibi anti-demokratik bir yola sokuyor" diye konuştu.