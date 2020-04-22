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Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana uzaktan eğitim modelinin uygulandığı Hollanda'da, çok sayıda ilk ve ortaöğretim okulunun, güvenlik endişesi nedeniyle video konferans programı Zoom'un kullanımını yasakladığı belirtildi.

Hollanda'daki 6 bin 203 ilkokul, 649 ortaokul ve 272 özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik okul, koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin 16 Mart'ta aldığı karar uyarınca kapatıldı.

Bu okulların birçoğu, internet üzerinden uzaktan eğitime başladı. Hollanda'daki okulların çoğunluğu Microsoft Teams, Google Meet ve Google Hangouts gibi programlar üzerinde öğrencilere ulaşırken, yüzde 12,5'i de, koronavirüs salgını sonrası yaygınlaşan Zoom programını kullanmaya başladı.

Hollanda'nın etkin haber portalı Nu.nl'ye göre, video konferans programı Zoom'la ilgili güvenlik açığı ve gizlilik ihlali iddialarının gündeme gelmesi, Hollanda'daki okullarda kuşku yarattı.

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin, bu ülkedeki okulların Zoom kullanımını yasakladığını duyurmasının ardından, güvenlik konusundaki tartışmalar arttı.

Kişisel bilgilerin elde edilmesine yönelik kötü amaçlı yazılım iddialarının yanı sıra, güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, Zoom kullanıcılarının Mac'ini ele geçirmek için kullanılabilecek iki yeni hata keşfetti. Bu hataların, kötü niyetli kişilerin, bilgisayar sahibinin izni olmadan kamera ve mikrofonu açmasına yol açabileceği belirlendi.

Bu tartışma üzerine Hollanda'daki okullar ve onların bağlı olduğu çatı kuruluşlarında, Zoom programının kullanımı konusunda kuşku oluştu. Yüzlerce okul, öğretmenlerine Zoom kullanımını yasakladı.

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Bunlardan biri de, Enschede kentindeki Jonge Helden ilkokulu. Okul yöneticisi Ingrid ten Dam, "Zoom'u yasaklıyoruz çünkü bu programın, okul olarak uygulamamız gereken gizlilik gereksinimlerini karşılamadığı ortaya çıktı" dedi.

'Kontrol işlevimiz oldu'

Hollandalı haber portalının, 997 ilk ve ortaokulu kapsayan ataştırmasına göre, yaklaşık 300'den fazla okul, öğretmenlerin Zoom kullanmasını yasakladı. Birçok okul, öğretmen ve öğrencilere, eğtim konusunda sadece bir video konferans programı için izin veriyor.

Zoom sözcüsü, Hollandalı gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini çok ciddiye aldıklarını belirterek, "Okulların programı güvenli kullanabilmeleri için her zaman kontrol işlevimiz oldu" dedi.

Sözcü, sisteme ilişkin bir güncelleme yayınladıklarını ve eğitimcileri güvenlik seçenekleri konusunda bilgilendirmek için eğtim oturumları düzenlediklerini söyledi.