Boris Johnson'ın teşekkür ettiği hemşire:" Bizim için herhangi bir hasta gibiydi"

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Boris Johnson'ın teşekkür ettiği hemşire:" Bizim için herhangi bir hasta gibiydi"

İngiltre Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs tedavisinden sonra özellikle teşekkür ettiği hemşirelerden Yeni Zelandalı Jenny McGee, ülkesinin televizyonuna konuştu.

Johnson'ın tedavisi sırasında normalden daha fazla gergin hissetmediğini belirtip, "O da bizim için herhangi bir hasta gibiydi" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 10 gün boyunca semptomları gitgide ağırlaşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson 5 Nisan Pazar günü St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılmış, 6 Nisan Pazartesi ise yoğun bakıma alınmıştı.