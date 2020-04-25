İngiltere'de Bilim Kurulu tartışması: Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Cummings kurulun toplantılarına katıldı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in, hükümete koronavirüs salgınıyla mücadele yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bilim Kurulu'nun toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesi, Cummings'in kurulun üyeleri arasında olduğunu yazdı.

Başbakanlık ise Guardian'ın haberini yalanladı ancak Cummings'in kurul toplantılarına katıldığını inkar etmedi.

Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu'nun (Sage) üyeleri kamuoyuna açıklanmamıştı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Cummings'in toplantılarına katılmış olmasının, kurul hakkında "önemli soruları" gündeme getirdiğini vurguladı.

Guardian: Cummings 23 Mart'taki kritik kurul toplantısına da katıldı

Guardian gazetesi bugün manşetinden duyurduğu haberinde, Dominic Cummings'in daha önce Brexit referandumu kampanyasında kendisiyle birlikte çalışan veri bilimci Ben Warner'la birlikte 23 Mart'taki Sage toplantısına katıldığını yazdı.

23 kişinin katıldığı bu toplantının yapıldığı gün, Başbakan Boris Johnson koronavirğs salgınıyla mücadele amacıyla İngiltere'de ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamalarının da dahil olduğu geniş çaplı önlemler açıklamıştı.

Başbakanlık Sözcüsü, Cummings ve Warner'ın sadece koronavirüsle ilgili bilimsel tartışmaları anlamak için Sage toplantılarına katıldıklarını ya da toplantıda konuşulanları dinlediklerini söyledi.

Telif hakkı PA Media Image caption Sage üyesi Profesör Chris Whitty, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir diğer Sage üyesi Sir Patrick Vallance

Tıp ve bilim uzmanlarından oluşan Sage'nin başkanlığını hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance yapıyor.

Bağımsız kurul hükümete koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

İşçi Partisi: Cummings'in kurulda yeri yok

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Jonathan Ashworth, Dominic Cummings'in "kurulda yeri olmadığını" söyledi.

Jonathan Ashworth, "Dominic Cummings siyasi bir danışman. Tıp ya da bilim alanlarında uzman bir kişi değil. Halkın yeniden Sage'ye güven duyması için Dominic Cummings'in bir daha bu toplantılara katılmaması ya da toplantılarda konuşulanları dinlememesi gerekiyor" dedi.

Ashworth hükümetten ayrıca kurulun toplantılarında konuşulanların açıklanmasını istedi.

Dominic Cummings, koronavirüs belirtileri sonrası kendisini bir süre karantinaya almış ve kısa bir süre önce görevine geri dönmüştü.

Siyasi danışman ve stratejist olan Cummings özellikle İngiltere'de 2016'daki referandum öncesi yürütülen tartışmalı kampanyadaki rolü nedeniyle bazı çevrelerce "Brexit'in mimarı" olarak da görülüyor.