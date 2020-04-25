Image caption Amir Tataloo

Instagram, kadın örgütlerinin tepkileri ve talebi üzerine Türkiye'de yaşayan İranlı rapçi Amir Tataloo'nun hesabını kapattı. Tataloo'nun, Instagram hesabından 15 yaş ve üzeri kız çocukları ile kadınlarla evinde seks yapmak istediğini söylediği iddia ediliyor.

Aktivistler, Amir Tataloo'nun kız çocuklarından ve kadınlardan, videolarını kendisine göndermelerini istediğini söylemişlerdi.

İran'ın resmi yayın kuruluşu IRIB'la bağlantılı bir internet sitesi olan Genç Gazeteciler Kulübü, Instagram'ın "ahlaka aykırı ve uygun olmayan" paylaşımı nedeniyle Tataloo'nun hesabını kapattığını bildirdi.

Haberde, Instagram'dan yapıldığı öne sürülen ve hesabın "ilkelerine aykırı unsurlar içermesi" nedeniyle kapatıldığına dair bir açıklama da yer aldı.

Ancak Instagram'dan kamuoyuna yapılmış bir açıklama yok.

Amir Tataloo'nun Instagram'da yaklaşık 4,5 milyon takipçisi vardı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

Tataloo 2017'de hayranlarından sertlik yanlılarına oy vermelerini istemiş, daha sonra ise İran hükümetinin insan hakları sicilini eleştirmesinin ardından tepkiler üzerine Temmuz 2019'da İstanbul'a taşınmıştı.

İranlı rapçi 28 Ocak'ta İstanbul'da pasaport kontrolu sırasında gözaltına alınmış ve 4 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Tataloo'nun vizesinin dolmasına karşın Türkiye'de kaldığı öne sürülüyordu.