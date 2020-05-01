Koronavirüs: Termal kameralar sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesine yardımcı olabilir mi?

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Koronavirüs: Termal kameralar sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesine yardımcı olabilir mi?

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarını esnetip, ekonomiyi yeniden canlandırmak için 'çıkış planları' konuşulurken koronavirüsün yayılmasının nasıl kontrol altında tutulacağı da merak ediliyor.

Koronavirüs hastalığında en belirgin semptomlardan biri ateş olduğu için kalabalık ortamlarda insanların vücut ısısının termal kameralarla takip edilmesi de gündemde.