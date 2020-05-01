Telif hakkı Sébastien Bozon / AFP Image caption Désiria Wagner, Mulhouse, Fransa

Fransız AFP haber ajansı, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı'nda dünya genelinde koronavirüsle mücadele sürerken çalışmak zorunda olan işçilerin fotoğraflarını derledi. Fransa'dan Meksika'ya, Türkiye'den Sırbistan'a dünyanın birçok yerinde işçiler için bu yıl farklı bir 1 Mayıs oluyor.

Fransa'nın Mulhouse şehrinde morg görevlisi olarak çalışan Désiria Wagner, salgın nedeniyle cenazeler yıkanmadığı ve definler de aile fertleri olmadan sessizce yapıldığı için Covid-19 döneminde farklı bir iş rutinine girenlerden.

Telif hakkı Guillermo Arias / AFP Image caption Gabriela Sánchez, Tijuana, Meksika

Meksikalı Gabriela Sánchez bir psikolog. Tijuana'daki Espacio Migrante adlı göçmenlerle çalışan bir kuruluşta görevli. Sánchez ayda yaklaşık 200 terapi yapıyor. Meksikalı psikolog, birlikte çalıştığı gözmenler için duygusal riskin, fiziksel riskten daha yüksek olduğuna inanıyor.

Telif hakkı Michele Spatari / AFP Image caption Rize Jacobs, Johannesburg, Güney Afrika

Rize Jacobs, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan bir öğretmen. Gıda dağıtımı yapan bir yardım kuruluşunun mutfağında çalışıyor. "Bir köşede yiyecek bir şeyi olmadan oturan bir çocuk gördüğünüz zaman işte bir burada çalışıyor oluyoruz" diyor.

Telif hakkı Vladimir Zivojinovic / AFP Image caption Renata Gajic, Mladenovac, Sırbistan

Sırbistan'ın Mladenovac şehrinde yaşayan Renata Gajic bir süpermarkette çalışıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Gajic marketin verdiği yüz maskesiyle çalışmak zorunda

Telif hakkı Josep Lago / AFP Image caption Caroline Belles, Barselona, İspanya

Caroline Belles, Barselona'da bir puzzle mağazasının yöneticisi. İki kişiyle birlikte çalışan Belles sosyal mesafeye uyduklarını eldiven ve maske kullandıklarını söylüyor. Herhangi bir risk teşkil ettiğini düşünmüyor çünkü yalnız yaşıyor ve ulaşımını bisikletle yapıyor, iş arkadaşlarıyla güvenlik kurallarına uyuyor.

Telif hakkı Charly Triballeau / AFP Image caption Kunio Hayakawa, Tokyo, Japonya

Kunio Hayakawa bir balıkçı. Tokyo'daki dükkanını açık tutma kararı alan Hayakawa, Tokyo'da yaşadığı 'Shinagawa halkı için her şeyi yapmak istediğini o yüzden dükkanını kapatmadığını' söylüyor. Düzenli müşterilerinden bazılarının gelmeye devam ettiğini ifade eden Hayakawa, krizin sonuna kadar veya hükümet aksini söyleyene kadar açık kalacağını söylüyor.

Telif hakkı Adrian Dennis / AFP Image caption Dave Stanton, Hartley Wintney, İngiltere

Dave Stanton İngiltere'nin Hartley Wintney bölgesinde bir kasap. 'Halka hizmet için riski göze aldığını' söylüyor.

Telif hakkı José Jordan / AFP Image caption Helena Gonzalvo Sánchez, Valencia, İspanya

Helena Gonzalvo Sánchez Valencia'da bir polis memuru. Çalışmanın kendi sorumluluğu olduğunu düşünen Helena duruma herhangi bir şekilde katkısı olduğu için mutlu olduğunu söylüyor. Güvenlik önlemleri gereği maske ve eldivenle çalışıyor.

Telif hakkı Hazem Bader / AFP Image caption İman Ebu Areesh, Batı Şeria, El Halil

Batı Şeria, El Halil'de yaşayan İman Ebu Areesh yardım kuruluşu koordinatörü. İşine aşık çünkü bu sayede ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabiliyor, salgınla beraber de yaptığı işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüğünü söylüyor.

Telif hakkı Chandn Khanna / AFP Image caption Gregory Stark, Miami, ABD

54 yaşındaki Gregory Stark, Miami'de çamaşır yıkama merkezlerinden birinde görevli. Korunmak için yüz maskesi ve eldiven kullanıyor.

Telif hakkı Dimitar Dilkoff / AFP Image caption Alexander Germanovich, Moskova, Rusya

Alexander Germanovich, Moskova belediyesinin temizlik görevlilerinden. Rus yetkililer, her haftasonu şehrin dezenfekte edilmesi talimatını vermişti. Yerel yönetimlerin bazılarında bu oran haftada birkaç defayı buluyor.

Telif hakkı Punit Paranjpe / AFP Image caption Lalita Kesharwani, Mumbai, Hindistan

Lalita Kesharwani, eşi ile birlikte 22 yıldır Mumbai'de sebze satıyor.

Telif hakkı Patrícia de Melo Moreira / AFP Image caption Maria da Paz Pereira, Lizbon, Portekiz

Maria da Paz Pereira, Lizbon Hayvanat Bahçesi'nin baş görevlisi. Çalışmaya devam ederek herhangi bir risk aldıklarını düşünmüyorlar. Hayvanat Bahçesi'nin çok güvenli olduğunu ve hayvanların enfeksiyon kapmamaları için de gerekli bütün önlemleri aldıklarını söylüyorlar.

Telif hakkı Andrew Caballero-Reynolds / AFP Image caption Morgan Dean-McMillan, Maryland, ABD

Morgan Dean-McMillan, Maryland'de cenazelerin yakıldığı merkezde taşıyıcı olarak çalışıyor. Her zaman bu işi yapmak istediğini ve salgın döneminde halka bir şekilde faydası dokunabildiği için mutlu olduğunu söylüyor.

Telif hakkı Jose Sánchez / AFP Image caption Alexis Pereira, Guayaquil, Ekvador

Ekvadorlu Alexis Pereira mezarlık görevlisi. Guayaquil'in belediye başkanı binlerce kişinin öldüğü şehirde Covid-19 salgınının 'huzurlu bu kentte beklenmedik bir bomba etkisi yarattığını' söyledi.

Telif hakkı Bulent Kilic / AFP Image caption Bülent Çoban, İstanbul, Türkiye

Bülent Çoban damacana su dağıtıyor. İşinin riskli olduğunu düşünen Çoban geçinmek zorunda olduğu ve bu dönemde ailelere su dağıtımı önemli bir sorumluluk olduğu için çalıştığını söylüyor.

Telif hakkı Fabrice Coffrini / AFP Image caption Yamileth Parra, Lozan, İsviçre

Yamileth Parra bir otobüs şoförü. Lozan'da toplu taşımada görevlilerin alması gereken tedbirler arasında şoförlerin temasının kesilmesi, şoförün yanındaki kapının kilitlenmesi, şoförün yanında dezenfektan bulundurulması ve her gece otobüslerin dezenfekte edilmesi yer alıyor.

Telif hakkı Joseph Eid / AFP Image caption Riyad, Amchit, Lübnan

Lübnanlı Riyad, bir benzin istasyonunda çalışıyor. "Allah ne yazdıysa o olur" diyor riskler ve sağlık durumu sorulduğunda.

Telif hakkı Andy Buchanan / AFP Image caption Robin Barclay, Glasgow, İskoçya

İskoç Robin Barclay, sözleşmeli bir temizlik çalışanı. Etrafı dezenfekte etmenin Covid-19'un yayılmasını yavaşlatabileceğini ve hayat kurtarıcı olabileceğini söylüyor.

Profesyonel dezenfeksiyon şirketi yöneticisi olarak Barclay, kırılgan ve zayıf insanların buluduğu, tehlikeye daha açık bölgelerin ücretsiz dezenfekte edilmesinin bir kamu görevi olduğu görüşünde.

Telif hakkı Nikolay Doychinov / AFP Image caption Stoyanka Dimitrova, Sofya, Bulgaristan

Stoyanka Dimitrova, Bulgaristan'da tren kondüktörü. Yolculardan ayrı tutulan kondüktörler eldiven ve maske kullanıyor.

Telif hakkı Wakil Kohsar / AFP Image caption Zainab Sharifi, Kabil, Afganistan

Afgan Zainab Sharifi, fırında çalışıyor. Yedi çocuk annesi Sharifi, "Eğer çalışmazsam koronavirüsten önce açlık öldürecek ailemi" diyor.

Telif hakkı Ryad Kramdi / AFP Image caption Nassiba Belgherbi, Cezayir

Cezayirli Nassiba Belgherbi eczacı.

Eczacılar salgın döneminde halk arasında farkındalık yaratmaları istenen ilk meslek grubu oldu. Halka korunmaları için gerekli tedbirleri almalarını söyleyen eczacılardan Belgherbi "Gururla yaptığımız bir iş çünkü biz her zaman halka hizmet etmek için yemin ettik" diyor.

Telif hakkı Juan Mabromata / AFP Image caption Susana Tuara, Buenos Aires, Arjantin

Susana Tuara, Buenos Aires'te sebze meyve satıyor. Tuara, müşterilerinin dükkanını kapatmaması ricasında bulunduğunu söylüyor. Yaptığı işi seven Tuara için çalışmak bir zevk.

Telif hakkı Karim Sahib / AFP Image caption Arjun Shrestha, Dubai, BAE

Dubai'de temizlik görevlisi olarak Arjun Shrestha buraya Nepal'den göç etmiş. Tehlikeye rağmen çalıştığını çünkü başka türlü geçimini sağlayamayacağını söylüyor.

Telif hakkı Mauro Pimentel / AFP Image caption Thiago Firmino, Rio de Janeiro, Brezilya

Thiago Firmino, Rio de Janeiro'da bölgesinde bir lider. Favelasını korumak için tehlikeyi göze almaya hazır olduğunu, hükümetin yeterince korumadığını söylüyor.

Telif hakkı Money Sharma / AFP Image caption Ranjan Bind, Faridabad, Hindistan

Hindistan'ın Faridabad şehrinde yaşayan Ranjan Bind çöp toplayıcısı. Her gün çalışıyor. Covid-19'a karşı tek koruması da başına ve yüzüne örtüğü bez.

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