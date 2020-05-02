Fotoğraflarla: Kuzey ülkelerinde 'gerçek üstü' ışıklar

Stefan Forster, kuzey ülkelerinin kendine has coğrafi güzelliğini görüntülemek için Grönland, Norveç, İzlanda ve Faroe Adaları'na 80'den fazla seyahat gerçekleştirdi.

Telif hakkı Stefan Forster Image caption Faroe Adaları

İsviçreli fotoğrafçı yüzlerce kilometre yürüyerek kutup tilkileri, misk öküzleri, deniz kartalları ve kutup martılarının aralarından geçti.

Telif hakkı Stefan Forster Image caption Grönland'da bir kutup tilkisi. "Bu küçük ve şirin hayvanla Ilulissat'ta karşılaştım. Yarım saat içinde birbirimize alıştık ve sonunda o kadar yakınıma geldi ki kameramın lensini ısırdı. Bu olayın videosu dünya çapında ilgi görmüştü."

Nadiren rastlanan bir doğa olayı olan yıldırım topunun fotoğrafını çekerek ilk kamerasını alacak kadar para kazanan Forster, 18 yaşında tek başına İzlanda'da 189 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi ve doğa fotoğrafçılığına olan aşkını keşfetti.

Telif hakkı Stefan Forster Image caption İzlanda: "Yaylalarda binlerce göl var. Çoğunun adı bile yok. Yazın güneş sabah 3'te doğduğunda, hava da güzelse bir süreliğine silüetlerini görmeniz mümkün oluyor."

Telif hakkı Stefan Forster Image caption "Grönland'daki Scoresbysund'da gün doğumu bir şişme bottan çekildi. O an benim için de sürpriz oldu. Bottan etrafı izlerken bulutların pembeleşmeye başladığını fark ettim,. Mürettebatı uyandırdım ve buz dağlarına ilerledik. Böylece seyahatlerimdeki en güzel gün doğumunu gördüm."

"Ben dahil çoğu insanın beyni güzel bir deneyimi veya manzarayı tam olarak aklına kazıyacak şekilde işlemez.

"İlk kameram benim için bunu değiştirdi. Artık bu fotoğraflara baktığımda o ana geri gidebiliyorum."

Telif hakkı Stefan Forster Image caption Grönland: "Bu fotoğrafın mümkün olması için birden fazla faktörün bir araya gelmesi gerekti. Öncelikle açık bir gökyüzüne ve güneş aktivitesinin yüksek olmasına ihtiyacınız var. İkinci olarak suyun çekilmiş olması ve buz dağlarının deniz tabanına yerleşerek sabit kalması gerekiyor. Son olarak havada en küçük rüzgarın bile olmaması gerekiyor ki sudaki yansıma pürüzsüz olsun. Bu noktayı dört yıl boyunca ziyaret ettikten sonra bütün bunların denk geldiği bir anı yakaladım.""

Telif hakkı Stefan Forster Image caption Grönland: "Buzdan denizatını Grönland'a 2012'deki ilk ziyaretimde gördüğümde gözlerime inanamadım. Gözü biraz daha yukarda olsaydı insan yapımı olduğunu düşünecektim."

Bugün 32 yaşında olan Foster 600 binden fazla fotoğraf çekti ve eşiyle birlikte Kuzey ülkelerinin adalarına fotoğraf turları düzenliyor.

Foster yeni kitabı Nordic Islands'ta en iyi 160 fotoğrafını bir araya getirdi.

Telif hakkı Stefan Forster Image caption Grönland: "Açık bir deniz gibi gözüken bu yer dünyanın en büyük fiyordu Scoresbysund. Grönlandcası ise Kangertittivaq. Kanal karadan içeriye 110 kilometre ilerliyor."

Telif hakkı Stefan Forster Image caption İzlanda: "Hava durumundaki değişim benim için en heyecan verici arka planı yaratıyor. Çok özel, çarpıcı ışık huzmelerine yol açıyor. Bir fırtınanın yaklaştığı ve ilk damlalarını bıraktığı o an, dünyanın en yalın halini gösteriyor."

Foster "Bu kitapta esas kahraman fotoğrafçı değil doğanın kendisi" diyor ve ekliyor:

"Benim amacım ne kadar güzel ve korunmaya muhtaç bir gezegende yaşadığımızı herkese göstermek."

Telif hakkı Stefan Forster Image caption Norveç: "Lofoten'deki dağlar neredeyse gerçek değilmiş gibi gözüküyor. Güzel bir havada orayı görecek kadar şanslı olan bir insan o manzarayı asla unutamaz."

Forster fotoğraflarında manipülasyon teknikleri kullanmıyor:

"Fotoğraflarımın üzerinde oynasam da HDR, blending, composing gibi manipülasyon yöntemlerini reddediyorum.

"Bunlar bazı okurlarla tartışmama yol açıyor ama fikrimden vazgeçmiş değilim. Benim işim ışığı bulmak.

"Dünyada halihazırda çok sıra dışı ışıklar var."

Telif hakkı Stefan Forster Image caption İzlanda: "Bu eşsiz ışığı yakalamak için adanın güneyindeki bu sihirli noktayı onlarca defa ziyaret etmem gerekti. İzlanda'daki pek çok nokta gibi bu da her gittiğinizde farklı gözüküyor."

Stefan Forster'ın Nordic Islands kitabı teNeues tarafından yayımlandı.