Virüsle yaşamak: İspanya
Virüsle yaşamak: İspanya
14 Mart'tan beri koronavirüs tedbirlerinin yürürlükte olduğu İspanya'da kısıtlamalardan çıkış için hazırlanan 4 aşamalık planın ilki bugün devreye girdi.
İlk aşamada nalbur gibi dükkanlardan telefonla sipariş verilecek, paket hazır olunca dükkandan teslim alınacak.
Kuaför ve berberler ise sadece randevu sistemiyle hizmet verebiliyor.
Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, Başbakan Pedro Sanchez ülke genelinde 6 milyon maske dağıtıldığını açıkladı.
İspanya'da şimdiye kadar 25 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 220 bine yakın koronavirüs vakası bulunuyor.