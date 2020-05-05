Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı da. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu kutlamalar birçok kişiye iş kapısı da açıyor.