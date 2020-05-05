Koronavirüs: Antikor testleri nasıl yapılıyor?

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Koronavirüs: Antikor testleri nasıl yapılıyor?

Koronavirüsü hiçbir semptom göstermeden taşıyan kişilerin tespit edilmesi Covid-19 salgınıyla mücadelede en kritik konulardan birisi.

Çünkü asemptomatik taşıyıcılar kendileri hastalanmasa ya da Covid-19'u hafif geçirseler bile farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyor.

Bazı ülkeler bu kişilerin tespit edilmesi için kullanılan antikor testlerinin önemine dikkat çekerken piyasadaki testlerin güvenilirliğinin şüpheli olması sıkıntı yaratıyor.

İngiltere, daha önce sipariş ettiği 3,5 milyon antikor testi henüz denemeye başlamış değil. Testlerin çoğunun doğruluk oranı konusunda şüpheler olduğu belirtiliyor.

Daha önce evde herkesin kendi kendine yapabileceği HIV testini geliştiren İngiliz şirket, haftalar içinde benzer bir testi koronavirüs için de geliştirebileceğini açıkladı.

Kuzey İrlandalı başka bir şirket ise geliştirdiği testi hükümet ve sağlık kurumlarının onayına sunmaya hazır olduğunu söylüyor.