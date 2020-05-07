Telif hakkı Getty Images Image caption Burnunu silen hamile bir kadın

Koronavirüs salgını sırasında önlem olarak özellikle hamile kadınlara, virüs kapma riskini azaltmak için sosyal temas konusunda özellikle dikkatli olmaları söylendi. Peki, virüsün gebelik üzerindeki etkileri konusunda neler biliyoruz?

Virüsün gebeliği nasıl etkilediği konusunda doktorların hala bilmediği birçok şey olsa da, virüsü kapan hamile kadınlar hastalığı diğer sağlıklı bireylere göre daha ağır geçiriyor gibi görünmüyorlar.

Imperial College London’dan kadın doğum uzmanı Profesör Christoph Lees “Çok büyük riskler olsaydı, şimdiye kadar görürdük” dedi.

Nüfusun büyük çoğunluğu gibi, hamile kadınlar da hastalığı hafif ya da orta şiddetteki belirtilerle geçirip, iyileşiyor.

Bu belirtiler, öksürük, ateş, nefes darlığı, baş ağrısı ve koku hissi kaybı.

Koronavirüs, hasta Covid-19’u ağır belirtilerle geçiriyorsa, gebe kadınlarda sorun olabiliyor, ancak bu çok nadir görülüyor.

Ciddi kalp rahatsızlıkları olan hamile kadınlar, çok yüksek risk grubunda ve sürekli evde kalıp, herhangi bir yüz yüze temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Bakım süreci konusunda doktorlarla temas etmeleri gerekiyor.

Bazı virüsler hamile kadınlarda daha kötü sonuçlara yol açıyor, ancak koronovirüste durumun aynı olduğuna dair herhangi bir kanıt yok.

Bebeğin prematüre doğma riski var mı?

Covid-19’u ağır geçiren hamile kadınlarda bebeklerin erken doğduğuna dair haberler geliyor. Ancak erken doğuma tam olarak neyin yol açtığını bilmek zor.

Londra’daki Queen Charlotte ve Chelsea Hastanesi’nden Dr. Ed Mullins, “Nedenin belirtildiği vakalarda, bebekte sorun işaretleri alınmasından ya da kadındaki düşük oksijen düzeylerinin daha iyi tedavi edilebilmesine izin vermek için olabiliyor” dedi.

Gebelik sırasında, büyüyen bebek, annenin akciğerlerine, kalbine ve kan dolaşımına baskı yapabiliyor. Covid-19’u ağır geçirmek bu durumu daha da zorlaştırabiliyor ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

Bu durumdaki bütün kadınların, hastanede yakından izlenmeleri gerekiyor.

Oxford Üniversitesi’nden anne ve çocuk sağlığı uzmanı Prof Marian Knight, “Ateşe yol açan akut hastalıklar erken doğumla ilişkili olabilir” dedi.

Ancak Knight, Covid bağlantılı solunum güçlüğü çeken kadınlarda çoğu erken doğumun, normal doğumun erken başlamasından değil, erken sezeryan yapılmasından kaynaklandığını vurguladı.

Koronavirüs bulaşan gebe kadınların düşük riskinin arttığına yönelik bir kanıt da yok.

Telif hakkı Getty Image caption Annesinin elini tutmuş bir bebek

Virüs gebelik sırasında, anneden bebeğe geçebilir mi?

Bu mümkün. Bu durumun yaşandığı az sayıda vaka var, ancak yeni doğan bebekler taburcu edildiler ve durumları iyi. Çin’de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 hastası annelerin doğurduğu 33 bebekten üçünde virüs tespit edildi.

Bebeklerin anne rahminde mi, doğum sırasında mı, yoksa anneyle yakın temas kurdukları doğumun hemen ardından mı virüsü kaptığını belirlemek zor.

Uzmanlar virüsün bebeğin gelişiminde sorunlara yol açtığına dair bir kanıt da olmadığını söylüyor.

Hamileyseniz ve virüs taşıdığınızı düşünüyorsanız ne yapmalısınız?

Soğuk algınlığı ya da gribe benzer belirtiler gösteriyorsanız, yedi gün boyunca evinizde kalmalısınız.

Bu dönemde rutin doktor randevularınız varsa, belirtilerinizi ebeye, kliniğinize ya da doktorunuza anlatmalısınız.

Çoğu kadın, bir kaç günde geçecek hafif belirtilerle hastalığı atlatıyor.

Ancak belirtiler kötüleşirse, sağlık kuruluşlarıyla temasa geçmelisiniz.

Hamile kadınlar çalışmalı mı?

Hamileyseniz ve evden çalışıyorsanız, çalışmalısınız.

Gebeliğin 28. haftasını geçmişseniz ve başka bir rahatsızlığınız da varsa, gereksiz sosyal temastan kaçınmalısınız.

28. haftadan önce hamile kadınlar, gerekli önlemlerin alınması ve diğer insanlardan 2 metre uzak durulması halinde ev dışında da çalışabilir.