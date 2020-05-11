Telif hakkı Getty Images Image caption Cheyenne Nehri Siyuları Yönetimi Başkanı Harold Frazier

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South Dakota eyaletinde Siyu (Sioux) kabilesine mensup yerliler, topraklarından geçen yollara kurdukları barikatları kaldırmayı reddediyor. South Dakota Valisi Kristi Noem geçen hafta çok sayıda kabile liderine yazdığı mektupta kontrol noktalarının "yasadışı" olduğunu söyledi.

Siyular ise virüsün kendi topraklarına girmemesinin başka yolu olmadığını söylüyor.

Yerli halk bölgelerinde sağlık tesislerinin sınırlı olduğunu, bu tesislerin kapasitesinin salgınla mücadele için yetersiz olduğunu belirtiyor.

South Dakota'daki Siyu topraklarına, koronavirüsün çok yaygın olduğu bölgelerden gelenler dışındaki kişiler, yalnızca bölgede çok hayati bir işleri varsa alınıyorlar. Bunu yapabilmek için de önce ayrıntılı bir sağlık formu doldurmaları isteniyor.

South Dakota Valisi Kristi Noem: Konuyu mahkemeye taşırız

South Dakota Valisi Kristi Noem, iki ayrı kabile olan Oglala Siyuları ile Cheyenne Nehri Siyularını yolları açmaması halinde konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Vali Noem, Cuma günü kabile liderlerine yolladığı mektupta, "Eyalette ve ABD karayollarında kurulan barikatlar yasal değildir ve kaldırılmadıkları takdirde eyalet konuyu Federal Mahkemelere taşıyacaktır" dedi.

Kabilelerin, kendilerine tahsis edilmiş koruma alanları olan topraklarından geçişi durdurmak ya da sınırlamak için yasalara göre eyalet yetkililerinden izin almaları gerekiyor.

Siyular: Özür dilemeyeceğiz

Cheyenne Nehri Siyuları Yönetimi Başkanı Harold Frazier ise Vali'nin mektubuna cevaben yayımladığı açıklamada "Belirsizlik ve ölüm denizinde bir güvenlik adası olmaktan dolayı özür dilemeyeceğiz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin bilim ve gerçeklerin dayattığı bu çabamıza engel olmayı sürdürmeniz, koruma bölgesindeki herkesin güvenliğini sağlama imkanlarımızı ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır."

Frazier, CNN'e verdiği mülakatta da kurdukları kontrol noktalarının amacının virüsü gözlemlemek ve izini sürmük olduğunu kaydederek, "Salgının yaygın olduğu yerlerden gelenlere, topraklarımızın çevresinden dolaşmasını söylüyoruz" dedi.

12 bin kişinin yaşadığı koruma bölgesinde sadece 8 yataklık bir sağlık merkezi olduğunu, bunun bir salgın durumunda yetersiz kalacağını söyleyen Frazier, bölgeleri dışındaki en yakın yoğun bakım servisinin ise arabayla 3 saatlik mesafede olduğunu da ekledi.

Oglala Siyuklarının lideri Julian Bear Runner da Vali Noem'in kararının "Oglala halkının egemenlik haklarını tehdit ettiğini" söyledi.

Bear Runner yerel medyaya verdiği demeçte "Yaşanan Covid-19 salgınına karşı önleyici tedbirlerin planlanmasındaki isabetsizlik nedeniyle Oglala Sioux Kabilesi, mensuplarının ve Pine Ridge Yerli Koruma Bölgesi'nin diğer sakinlerinin sağlık ve güvenliğini korumak için makul ve gerekli adımlar atmıştır" dedi.

South Dakota, ABD'de halka evde kalmaları yolunda çağrı yapılmayan birkaç eyaletten biri.

Pazar günü, eyalette yerli kabilelerde 198 koronavirüs vakası görüldüğü açıklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre South Dakota'da 3500 vaka görüldü ve koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu en az 34 kişi öldü.