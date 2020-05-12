Telif hakkı Getty Image caption ABD Başkanı Donald Trump

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın irtibat halinde olduğu ofislerin bulunduğu batı kanadında (West Wing) personele maske takma zorunluluğu getirildi.

Yapılan açıklamada, West Wing'de personelin masalarına değilken sürekli maske takmaları gerektiği belirtildi.

Trump'ın yaverinin ardından, geçen hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın danışmanının koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı.

Beyaz Saray Koronavirüs Danışma Kurulu'nun, başkan Dr. Anthony Fauci de dahil üç üyesi de, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslarından dolayı kendilerini iki hafta karantinaya aldı.

73 yaşındaki Trump'ın sağlığını korumak amacıyla, Beyaz Saray'da daha fazla önlem alınması konusunda baskıların arttığı bildiriliyor.

Trump: Bu gizli bir düşman

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs testi pozitif çıkan Beyaz Saray görevlileriyle ilgili bir soruya "Sistemin bozulduğunu hiç düşünmüyorum. Bir kişi pozitif çıktı, şaşırtıcı bir şekilde önceki gün de negatif çıkmıştı. Bu bir bozulma değildir" yanıtını verdi.

Trump, "Bu gizli bir düşman. Gizli bir düşman. Bunu unutmayalım" diye konuştu.

ABD'nin test kapasitesinin "dünyada eşi benzeri olmadığını" da belirten Trump, ülkesinde günde 300 bin test yapıldığını söyledi.

COVID Takip Projesi verilerine göre ise ABD'de test kayıtlarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana test sayısı sadece 4 gün 300 bini aştı.

ABD'de can kaybı 80 bini aştı

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 11 Mayıs itibarıyla ABD'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı.

Koronavirüs vaka sayısı da 1,3 milyonu geçti.

ABD'de birçok eyalette sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde adımlar atılmıştı.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 14,7'ye çıkmış, işsizlik yardımı için başvuru yapanların sayısı ise 33 milyona ulaşmıştı.