'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi
BBC muhabiri Fergus Walsh geçen ay Londra'daki University College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı verilen mücadeleyi ekrana taşımıştı.
Fergus Walsh'un haberinde bir isim dikkat çekiyordu: Ertan Nazım.
70 yaşındaki Kıbrıs Türkü Ertan Nazım, Walsh'a, hastalığı yenip eve dönmek istediğini söylerken, "Karım, çocuklarım eve dönmemi bekliyorlar. Bu hastalıkla savaşacağım" demişti.
Haberi izleyen BBC Türkçe'nin takipçileri de Ertan Nazım'ın durumunu merak ediyordu.
Ertan Nazım, 26 gün sonra "savaşı" kazandı ve eve döndü. Doktorlarıyla video konferans yöntemiyle görüşüyor, sağlık durumuyla ilgili bilgi veriyor.
Bazen akşamları nefes darlığı çekse de eve dönmekten çok memnun.
Ertan Nazım, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 26 gün geçirdiği hastanede neler yaşadığını, "koronavirüsle savaşı" nasıl kazandığını BBC Türkçe'ye anlattı.
İngiltere'de koronavirüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinde bir gün
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