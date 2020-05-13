Telif hakkı @salvaverges Image caption Maria Branyas

İspanya'da, "ülkenin en yaşlı kadını" olduğu sanılan 113 yaşındaki Maria Branyas'ın koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiği açıklandı.

Ülkede Mart ayında sokağa çıkmak kısıtlanmış, Maria Branyas'a da daha sonra koronavirüs teşhisi konmuştu.

Maria Branyas haftalarca bakımevinde karantinada kaldı.

Yetkililer, iyileşen Branyas'ta sadece küçük çapta semptomlar görüldüğünü duyurdu.

Böylece Branyas hem İspanyol Gribi salgınında (1918-19) hem İspanya İç Savaşı'nda (1936-39), hem de koronavirüs salgınında hayatta kalmış oldu.

Branyas'ın kızı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Annemin sağlığı gayet iyi. Durumu harika. Konuşmak, duygularını dile getirmek istiyor. Ona yeniden kavuştuk" dedi.

@LaVanguardia tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin La anciana más longeva de España, con 113 años, supera la COVID-19.



La catalana María Branyas también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus después de hacerlo en la residencia en la que vive en Olot, Girona.https://t.co/6bDcty9sYJ #coronavirus pic.twitter.com/pubB2FTmu3 — La Vanguardia (@LaVanguardia) 12 Mayıs 2020

En büyük çocuğu 86 yaşında

Maria Branyas, 1907'de ABD'nin San Francisco kentinde doğdu.

Branyas ve ailesi, 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kentine taşındı.

Babası İspanyol bir gazeteci olan Branyas'ın 3 çocuğu ve 11 torunu var.

Çocuklarından en büyüğü 86, torunlarından en büyüğü ise 60 yaşında.

Telif hakkı Getty Images Image caption Maria Branyas haftalarca bakımevinde karantinada kaldı.

Maria Branyas, 20 yıldır Olot kentindeki bir bakımevinde yaşıyor.

Branyas geçen yıl İspanyol La Vanguardia gazetesine konuşmuş, "Yaşamak dışında bir şey yapmadım" demişti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 228 bini aştı.

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaklaşık 27 bin kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle yaşamak: İspanya