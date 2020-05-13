Yüz maskeleri: Hangi maske ne kadar koruma sağlıyor?
Yüz maskeleri: Hangi maske ne kadar koruma sağlıyor?
Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz maskeleri artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Bazı ülkelerde maskesiz sokağa çıkmak yasak.
Ancak filtreleme özelliği çok yüksek olan maskelerin sayısı da kısıtlı.
Peki hangi maske ne kadar koruma sğalıyor? Kumaş maskeler nasıl kullanılmalı?
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