Telif hakkı Getty Images Image caption New York'ta koronavirüs aşısı üzerine çalışmalar yapılan bir laboratuvar

Amerikan güvenlik ve istihbarat servisleri, Çin'in siber saldırılar düzenleyerek koronavirüs aşısı ve tedavisine yönelik çalışmalar yürüten laboratuvarlardaki hassas bilgileri çalmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Siber Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in desteklediği bilgisayar korsanlarının siber saldırı girişimlerinin soruşturulduğu belirtildi.

Siber saldırılarda hedef alındığı iddia edilen yerler arasında, bazı ilaç şirketleri de var.

Amerikan güvenlik ve istihbarat servisleri ilk kez Çin'i doğrudan, "koronavirüs aşısı ve tedavisi araştırmalarını hedef almakla" suçladı.

'Şirketler önlem alsın'

FBI ve ABD Siber Güvenlik Teşkilatı, şirketlere, siber saldırılardan korunmak için gerekşli önlemleri almaları çağrısı yaptı.

Trump yönetimi Çin'i sık sık koronavirüs salgınının kökeni konusunda şeffaf olmamakla suçlamıştı.

Çin ise iddiaları reddediyor

ABD'de Trump yönetimini eleştiren çevreler, Beyaz Saray'ın salgınla mücadelede kendi başarısızlığını örtbas etmek için Çin'i suçlamaya çalıştığını söylüyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre koronavirüs vakalarının sayısı ABD'de 1 milyon 400 bine yaklaştı, Çin'de ise 84 bini aştı.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ise ABD'de 83 bin, Çin'de ise 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.