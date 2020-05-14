Koronavirüs: Danimarka'da açılan ilkokullarda sosyal mesafe nasıl korunuyor?
Koronavirüs: Danimarka'da açılan ilkokullarda sosyal mesafe nasıl korunuyor?
Danimarka'da ilkokul öğrencileri okula geri döneli bir ay oldu.
Danimarka, Avrupa'da ilkokulları yeniden açan ilk ülke. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 550'nin altında.
Peki öğrenciler nasıl bir okula geri döndü? Veliler çocuklarını okula göndermekte endişe etti mi? Okullarda virüsün yeniden yayılmasını önlemek için ne gibi önlemler alındı?
BBC Avrupa Muhabiri Lynghoj İlkokulu'nda bir gün geçirdi.
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