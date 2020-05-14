Koronavirüs: Danimarka'da açılan ilkokullarda sosyal mesafe nasıl korunuyor?

Danimarka'da ilkokul öğrencileri okula geri döneli bir ay oldu.

Peki öğrenciler nasıl bir okula geri döndü? Veliler çocuklarını okula göndermekte endişe etti mi? Okullarda virüsün yeniden yayılmasını önlemek için ne gibi önlemler alındı?