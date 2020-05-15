Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna'da ailelerini bekliyor
Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna'da ailelerini bekliyor
Taşıyıcı annelerin doğurduğu 30'dan fazla bebek, biyolojik ebeveynleri koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle seyahat edemeyince, doğdukları Ukrayna'da kaldı.
Bebeklere şimdilik Kiev yakınlarındaki bir otelde bakılıyor.
Taşıyıcı annelik Ukrayna'da büyük ve yasal bir sektör.
Çin'den İtalya'ya, İspanya'dan İngiltere'ye birçok aile, Ukraynalı taşıyıcı annelerin hayata getirdiği bebeklerine ulaşabilmenin yollarını arıyor.