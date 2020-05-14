Almanya'da nükleer santralin soğutma bacaları patlatılarak yıkıldı

Yıkılan soğutma kulelerinin yerine ise ülkenin kuzeyindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği güneye taşıyacak tesislerin yapılacağı belirtildi.

Philippsburg 2, şu ana kadar faaliyeti durdurulan 11. nükleer santral olurken, Berlin yönetimi 2022'nin sonuna kadar geri kalan altı nükleer santrali de tamamen kapatmayı planlıyor.