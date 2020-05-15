Koronavirüs aşısı: Trump'ın görevden aldığı sağlık uzmanı Rick Bright, 'ABD en karanlık kışını yaşayabilir' dedi
ABD'de, Trump yönetimini koronavirüs salgınına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda ifade verdi.
Dr. Rick Bright, salgınla daha etkin mücadele edilmemesi halinde, "ABD'nin modern tarihinin en karanlık kışını" yaşayacağı uyarısında bulundu.
Bright, salgında ikinci bir dalganın, grip mevsiminin gelmesiyle, eşi benzeri görülmemiş sayıda hastalığa ve ölüme neden olabileceğini söyledi.
'ABD'nin aşı planı yok'
Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda oturuma yüzünde maske ile gelen ve kendisi de aşı geliştirme uzmanı olan Bright, ABD'nin henüz bir aşı planı olmadığını ve bunun önemli bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.
Rick Bright kimdir?
ABD Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi'nin başkanı olan Rick Bright, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve önlem alınması konusunda bakanlık yetkililerini önceden uyardığını, bu nedenle eleştirilerin hedefi olduğunu savunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Bright'ı geçen ay görevden almıştı.
Bright, Trump'ın remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığı için görevden alındığını söylemişti.
Trump ise ifadesindeki sözlerini eleştirdiği Bright için "öfkeli bir memur" dedi.
ABD halen dünyada koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarında ilk sırada.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de vaka sayısı 1 milyon 410 bini geçti.
Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bini aştı.
- Fransa'dan 'Koronavirüs aşısında ABD pazarına öncelik veririz' diyen Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki
- Remdesivir nedir, koronavirüsle mücadelede işe yarar mı?
- Koronavirüse karşı umut olarak görülen 'Remdesivir'in ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı'
- BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
- SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
- PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?