Amsterdam'da bir restoran koronavirüse karşı kabin çözümünü deniyor

Avrupa'da ülkeler 'ikinci dalga' kaygıları eşliğinde koronavirüs tedbirlerini esnetirken, hizmet sektörünün sosyal mesafe kurallarıyla nasıl yeniden açılacağı belirsiz.

Çoğu ülke, aynı anda içeride bulunacak müşteri sayısı için sınırlamalar getirdi. Restoranlar ise geliştirdikleri yaratıcı tasarımlarla çözüm üretmeye çalışıyor.

Tadım ve yemek servisi yapılırken de uzun tahta tepsiler kullanılıyor.

Maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilen garsonlarla kabinler arasında çekilen çizgiler ise müşterilerle teması sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Restoranın şefi Giulia Soldati, bunun bir tasarım denemesi olduğunu söylerken yeni dönemde virüsle yaşamaya alışmaları gerektiğini belirtiyor.