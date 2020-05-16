Komik yaban hayatı fotoğraf yarışması başvuruları almaya başladı

Telif hakkı Johan Siggesson/Komik yaban hayatı yarışması

Şaşkın fok, dil çıkaran karaca, kahkaha atan porsuk... Her yıl düzenlenen komik yaban hayatı fotoğraf yarışması bu yıl da başvuruları almaya başladı.

Başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek ve ardından da finalistler belirlenecek.

Yarışmaya başvurmak isteyenler, fotoğraflarını 'Comedy Wildlife Photography Awards' sitesinden gönderebiliyor.

Telif hakkı Alvin Takmees/Komik yaban hayatı yarışması

Şu ana kadar yapılan başvurular arasında dikkat çeken karelerden birisi Alvin Takmees'in Estonya'da çektiği bu kare.

Fotoğrafta bir karaca, arkadaşına 'dil çıkarırken' objektife yakalanmış.

Telif hakkı Anthony Bucci/Komik yaban hayatı yarışması

Kanada'nın Vancouver Adası'nda fotoğrafçı Anthony Bucci, gözünü açık tutmakta zorlanan bu serçe baykuş fotoğrafıyla yarışmaya katılıyor.

Telif hakkı David DesRochers/Komik yaban hayatı yarışması

Fotoğrafçı David DesRochers, 'Kahkaha atan porsuk' adını verdiği bu fotoğrafı gönderdi.

Telif hakkı Janet Miles/Komik yaban hayatı yarışması

Alaska'dan yarışmaya katılan Janet Miles, 'Ayının kum dansı' adlı karesinde kumlarda yuvarlanan dev cüsseli bir ayıyı fotoğraflamayı başardı.

Telif hakkı Yarin Klein/Komik yaban hayatı yarışması

Tanzanya'nın Ngorongoro Krateri bölgesinden gelen bu karenin adı ise 'Tüy sıklet dövüşü'.

Telif hakkı Manoj Shah/Komik yaban hayatı yarışması

Kenya'dan yarışmaya katılan Manoj Shah'ın karesinde, yavru hipopotam annesini oldukça komik bulmuşa benziyor.

Telif hakkı Reynante Martinez/Komik yaban hayatı yarışması

Filipinler'de bu helikopter böceğini fotoğraflamayı başaran Reynante Martinez, yakaladığı kareye 'Orkestra Şefi' adını vermiş.

Telif hakkı Tanvir Ali/Komik yaban hayatı yarışması

Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'ndan zebralar bir şeyleri oldukça komik bulmuşa benziyor.

Telif hakkı Yaron Schmid/Komik yaban hayatı yarışması

Kenya'dan bir fotoğraf daha... Aslan yavruları şaşkına dönmüş durumda.

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