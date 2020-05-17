Fotoğraflarla: Dünyada 9-15 Mayıs

  • 17 Mayıs 2020

Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin çektiği haber fotoğraflarını derledik.

İtalyan kemancı Fiamma Flavia Paolucci, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Roma'daki Tor Vergata Hastanesi'nde konser verdi. Telif hakkı Tiziana Fabi / AFP
Image caption İtalyan kemancı Fiamma Flavia Paolucci, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Roma'daki Tor Vergata Hastanesi'nde konser verdi
Çin'de virüsün ilk tespit edildiği Vuhan kentindeki Tongii Hastanesi'nde hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde böyle poz verdi Telif hakkı EPA
Image caption Çin'de virüsün ilk tespit edildiği Vuhan kentindeki Tongii Hastanesi'nde hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde böyle poz verdi
Sri Lanka'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları gereği asansöre böyle binilmesi gerekiyor Telif hakkı Dinuka Liyanawatte / REUTERS
Image caption Sri Lanka'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları gereği asansöre böyle binilmesi gerekiyor
Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch, Almanya'nın Münih kentindeki evine kurduğu simülatörde antrenman yapıyor Telif hakkı Andreas Gebert / REUTERS
Image caption Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch, Almanya'nın Münih kentindeki evine kurduğu simülatörde antrenman yapıyor
Londra metrosunda yolcular yüz maskeleri takıyor. Ülke genelinde koronavirüse karşı önlemler gevşetilmeye başlanırken belediyenin toplu taşıma birimi Transport for London, koronavirüs nedeniyle bu yıl 4 milyar sterlin zarar edeceğini hesaplıyor Telif hakkı Victoria Jones / PA Media
Image caption Londra metrosunda yolcular yüz maskeleri takıyor. Ülke genelinde koronavirüse karşı önlemler gevşetilmeye başlanırken belediyenin toplu taşıma birimi Transport for London, koronavirüs nedeniyle bu yıl 4 milyar sterlin zarar edeceğini hesaplıyor
Dünya şampiyonu uzun mesafe koşucusu ve Olimpiyat atleti Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta egzersiz yaparken Telif hakkı Dylan Martinez / REUTERS
Image caption Dünya şampiyonu uzun mesafe koşucusu ve Olimpiyat atleti Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta egzersiz yaparken
Roma'daki Santa Maria kilisesinde dezenfeksiyon yapılıyor. İtalya'daki kiliseler 18 Mayıs'tan itibaren çeşitli kısıtlamalarla birlikte ibadete açılacak Telif hakkı Remo Casilli / REUTERS
Image caption Roma'daki Santa Maria kilisesinde dezenfeksiyon yapılıyor. İtalya'daki kiliseler 18 Mayıs'tan itibaren çeşitli kısıtlamalarla birlikte ibadete açılacak
Filipinler Vongfong Tayfunu'nun etkisi altına girdi. 14 Mayıs'taki büyük yağışın ardından binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi gerekti Telif hakkı Alren Beronio / AFP
Image caption Filipinler Vongfong Tayfunu'nun etkisi altına girdi. 14 Mayıs'taki büyük yağışın ardından binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi gerekti
Hindistan'da fabrikaların tekrar açılmasıyla birlikte cep telefonu üretimi kaldığı yerden devam ediyor. Fakat yeni düzende işçilerin tamamı koruyucu ekipman giyiyor Telif hakkı Anushree Fadnavis / REUTERS
Image caption Hindistan'da fabrikaların tekrar açılmasıyla birlikte cep telefonu üretimi kaldığı yerden devam ediyor. Fakat yeni düzende işçilerin tamamı koruyucu ekipman giyiyor
Dünyadaki en büyük çiçek olan titan arum, Belçika'nın Meise kentindeki ulusal botanik bahçesinde. Kötü kokusuyla bilinen bu çiçekler 3 metreye kadar uzayabiliyor. Tek bir çiçeğin açması yıllar sürebiliyor Telif hakkı Lauria Dieffembacq / Belga / AFP
Image caption Dünyadaki en büyük çiçek olan titan arum, Belçika'nın Meise kentindeki ulusal botanik bahçesinde. Kötü kokusuyla bilinen bu çiçekler 3 metreye kadar uzayabiliyor. Tek bir çiçeğin açması yıllar sürebiliyor

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