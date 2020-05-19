Çinli aile, 2 yaşında kaçırılıp satılan oğullarını 32 yıl sonra Anneler Günü'nde buldu

Telif hakkı CCTV Image caption Li Jingzhi'nin 32 yıl sonra oğlu Mao Yin'i gördüğü an

Çin'in Şian kentinde bir anne-baba, iki yaşındayken kaçırılarak bugünün parasıyla 690 dolara satılan oğullarını 32 yıl sonra buldu.

Annenin bu süre içinde 10 eyalette yaklaşık 100 bin kayıp ilanı dağıttığı, oğlunu arayabilmek için işini bıraktığı belirtiliyor.

Şian polis yetkililerinin dün aileyle birlikte düzenledikleri basın toplantısındaki açıklamaya göre, Mao Yin adlı çocuk kreşten babasıyla eve dönerken kaçırıldı. Mao yolda susadığını söyleyince, babası bir otele girip su istedi. Bu sırada Mao ortadan kayboldu.

Anne Li Jingzhi, basın toplantısında oğlunu bulabilmek için "X Factor" dahil sayısız televizyon programına çıkıp halktan yardım istediğini ancak 300 kadar ihbarın asılsız çıktığını söyledi.

Li, 2007 yılında kayıp çocukların bulunması için çalışma yürüten "Baby Come Back Home" "Bebeğim Yuvana Dön" adlı bir yardım örgütünde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Li'nin bu kuruluşta çalıştığı süre içinde 29 kayıp çocuğun ailelerine kavuşturulduğu belirtiliyor.

Telif hakkı CCTV Image caption Mao Yin, babası ve annesiyle birlikte

Mao Yin nasıl bulundu?

Şian'ın bağlı olduğu Şiçuan eyalet polisi, geçen ay, yıllar önce bir bebeği evlat edinen bir aileyle ilgili ihbar aldı.

Polis bugün 34 yaşında olan Mao'yu bulup DNA örneği aldı. Bu örnek, anneve babadan alınan DNA örnekleriyle eşleşti.

Kendisini satın alan çocuksuz aile tarafından adı Gu Ningning olarak değiştirilen Mao, gelecekte ne yapacağını bilmediğini ama ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi.

Aileye Anneler Günü'nde haber verildi

Anne Li Jingzhi, basın toplantısında polisin oğlunun bulunduğu haberini 10 Mayıs'ta Anneler Günü'nde verdiğini belirterek "En güzel hediyeyi aldım" dedi.

Çin'de bebek kaçırma ve çocuk ticareti onlarca yıldır devam eden bir sorun.

Ülkede kayıp çocukların sayısına ilişkin resmi veri yok. Ancak "Baby Come Back Home"un internet sitesinde halihazırda 14 bin 893 erkek ve 7 bin 411 kız çocuğunun arandığı belirtiliyor.