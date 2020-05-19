Endonezya'da koronavirüs mezarlığı: 'Bu kadar bulaşıcı olduğunun farkına değildik'

Bunun karşılığında ise ayda 4 milyon 200 bin Endonezya rupisi (Yaklaşık 1900 Türk Lirası) maaş alıyorlar.

İşçiler, koronavirüs salgını sonrası arkadaşları ve komşularının kendilerine yaklaşımının da değiştiğini söylüyor, "Başta virüsün bu kadar bulaşıcı olduğunun farkına değildik" diyor.