Koronavirüs aşısı: Öncelik kimin olacak?

Dünyada 300 binden fazla can alan koronavirüsü yok etmek için en etkili yöntem olarak görülüyor. Halihazırda 100'den fazla aşı geliştirme çalışması var. Ancak muhtemel bir aşının tüm dünyada kullanıma sunulması için 6-1 ay arası takvimler veriliyor.

Aşı geliştirme yarışının bir de başka boyutu var: Bulunursa aşıda öncelik kimin olacak sorusu gündemde. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Aşı için para veriyorsam öncelik Amerika'nın olur" sözlerinin ardından Fransız Sanofi firması da ABD'ye öncelik vereceğini açıkladı.

Sanofi CEO'su Paul Hudson "ABD hükümetinin risk alıp şirkete yatırım yapması nedeniyle en büyük sipariş hakkına sahip olacağını" söylese de Fransa hükümetinden gelen tepkiler üzerine bu açıklamadan geri adım attı.

Avrupa Birliği ise geliştirilecek aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini savunuyor. Mayıs ayı başında koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere bir küresel bir video konferans düzenledi.

Zirvede 40 ülke ve kişi, aşı çalışmalarında kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

BBC'nin Newsnight programı aşı etrafında gündemini koruyan tartışmaları mercek altına aldı. Türkçe altyazılı olarak yayımlıyoruz.

Şirket ayrıca, testlere katılanların bağışıklık sistemlerinin gösterdiği tepkinin, virüs kapıp atlatanlarla benzer özellikler gösterdiğini ifade etti.