Afganistan'da doğum kliniğine saldırı: Amina bebek ameliyatla kurtarıldı
Afganistan'da kadın doğum kliniğine saldırıda 16 anne ve bebek hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Amina adlı bebek ameliyatla kurtarıldı.
Amina'nın babası Rafiullah, hastaneye girdiğinde eşini kalbinden ve bacağından vurulmuş halde yerde yatarken bulduğunu anlattı. Amina'nın annesi hayatını kaybetti. Rafiullah, karşılaştığı manzarayı "Kollarını sanki kucağında bebek varmış gibi birleştirmişti. Amina kucağındaymış, vurulunca bebeği kucağından almışlar" sözleriyle anlattı.
Bacağından iki kurşunla vurulan Amina ise acil ameliyata alındı. Doktorlar yaralı bacağını ampute etmeyi düşünürken babası karşı çıktı. Rafiullah o konuşmayı şöyle anlattı:
"Onu ampute etmek zorunda olduklarını söylediler. Ben de 'Hayır, zaten öksüz kaldı. Bacağını da alırsanız hayatı çok zor olur. Yapmayın' dedim. 'Eğer hayatta kalmazsa kader deriz. Ama bacağını almayın' dedim"
Ameliyat başarılı oldu. Doktorlar bacağını ampute etmeden Amina'yı kurtarmayı başardı. Büyüyünce akranları gibi yürüyebilmesini umuyorlar.