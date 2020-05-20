Afganistan'da doğum kliniğine saldırı: Amina bebek ameliyatla kurtarıldı

Bacağından iki kurşunla vurulan Amina ise acil ameliyata alındı. Doktorlar yaralı bacağını ampute etmeyi düşünürken babası karşı çıktı. Rafiullah o konuşmayı şöyle anlattı:

"Onu ampute etmek zorunda olduklarını söylediler. Ben de 'Hayır, zaten öksüz kaldı. Bacağını da alırsanız hayatı çok zor olur. Yapmayın' dedim. 'Eğer hayatta kalmazsa kader deriz. Ama bacağını almayın' dedim"