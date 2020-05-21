Gazzeli çocukların 13 yaşındaki öğretmeni
Gazzeli çocukların 13 yaşındaki öğretmeni
Tahta bir baraka, suntadan bir yazı tahtası, bir masa ve etrafında çocuklar. Gazze'de koronavirüs nedeniyle okullar Mart ayında kapatıldı. 13 yaşındaki Fecr Hamid ise okula gidemeyen çocuklara, derslerinden geri kalmamaları için öğretmenlik yapmaya başladı.
Gelecekte öğretmen olmak istediğini söyleyen Fecr, çocuklara Arapça, İngilizce ve matematik dersleri veriyor.
2007'den beri İsrail ablukası altında yaşayan Gazze'nin dünyayla bağlantısını sağlayan Mısır'dan giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Bölgeye girenler ise evlerinde karantina altına alınıyor. Gazze'de şu ana kadar 20 koronavirüs vakası tespit edildi.