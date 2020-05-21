Gazzeli çocukların 13 yaşındaki öğretmeni

Tahta bir baraka, suntadan bir yazı tahtası, bir masa ve etrafında çocuklar. Gazze'de koronavirüs nedeniyle okullar Mart ayında kapatıldı. 13 yaşındaki Fecr Hamid ise okula gidemeyen çocuklara, derslerinden geri kalmamaları için öğretmenlik yapmaya başladı.