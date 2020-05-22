Hindistan'da bir doktor 'Bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar' dedi, akıl hastanesine yatırıldı

Telif hakkı UGC Image caption Doktor elleri arkadan bağlı olarak polis tarafından dövüldü.

Hindistan'da geçen ay "Bizden bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar" diyerek kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinden şikâyet ettiği için açığa alınan bir doktor hafta sonunda akıl hastanesine yatırıldı.

Visakhapatnam kentindeki bir devlet hastanesinde 20 yıldır anestezi uzmanı olarak çalışan Dr. Sudhakar Rao Nisan başında, açıklamalarıyla sağlık çalışanlarının moralini bozduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.

Sosyal medyada yayılan ve Cumartesi günü çekildiği belirtilen bir videoda, vücudunun üst kısmı çıplak olan Dr. Rao, arabasından yoldaki polis ekibine bağırırken görülüyor.

Coplanarak karga tulumba götürüldü

İkinci bir videoda ise Dr. Rao, elleri arkadan kelepçelenerek kalabalığın şaşkın bakışları arasında karga-tulumba bir araca bindiriliyor. Bu sırada bir polis memuru Dr. Rao'yu copluyor.

Görüntülerin infial uyandırmasından sonra bu polis memurunun açığa alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Dr. Rao, akıl hastanesine götürülmeden önce polis memurlarının yolda kendisini durdurup cüzdanı ve cep telefonuna el konduğunu ve dövüldüğünü söyledi.

Visakhapatnam Emniyet Müdürü Rajiv Kumar Meena ise BBC'ye polis ekibinin sarhoş bir kişinin yolda çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine gidinceye kadar bu kişinin Dr. Rao olduğunu bilmediklerini belirtti.

Meena ayrıca, Dr. Rao'nun ellerini polis memurlarının değil, kendisini zapt etmeye çalışan kalabalığın bağladığını söyledi.

Ancak Emniyet Müdürü'nün açıklamaları videodaki görüntülerle çelişiyor. Zira videoda bir polis memurunun, çevredekilerden bir kişinin yardımıyla Dr. Rao'nun ellerin bağladığı görülüyor.

Polise engel olmak ve çevreye zarar vermekle suçlanan doktorun iki hafta süreyle akıl hastanesinde kalacağı belirtiliyor.

Annesi Kaveri Rao, Dr. Rao'nun akıl sağlığının yerinde olduğunu ancak açığa alındıktan sonra kötü günler geçirdiğini söyledi. Kaveri Rao, "Oğlum saygın bir doktor. Ama kaygılarını dile getirdiği günden bu yana taciz ediliyor" dedi.

Dr. Rao, 3 Nisan'da bir yerel televizyon kanalına kişisel koruyucu malzeme sıkıntısı yaşadıklarını söylemiş ve "Hayatlarımız risk altındayken hastaları nasıl tedavi edeceğiz" demişti. Dr. Rao, bu videonun internette yayılmasından birkaç gün sonra başka bir video yayımlayarak özür diledi ve açığa alınma kararının iptal edilmesini istedi ancak bu talebine yanıt alamadı.

Hindistan'da malzeme yetersizliğinden şikâyet eden başka doktorların da baskı gördükleri öne sürülüyor.