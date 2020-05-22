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Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü.

Lahor-Karaçi seferini yapan uçakta ilk belirlemelere göre 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

Uçak, Lahor'dan ülkenin en yoğun havalimanlarından Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havaalanı'na gidiyordu.

Telif hakkı @KHURRAM143 Image caption Cinnah Uluslararası Havaalanı yakınından dumanlar yükseliyor

Yardım ekiplerinin, olay yerine ulaştığı belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, yerleşim birimlerinin bulunduğu alana düşen uçağın enkazından yükselen dumanlar görülüyor.

@IftikharFirdous tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) 22 Mayıs 2020

Kaza, ülkede Covid-19 salgını yüzünden durdurulan ticari uçuşların yeniden başlamasından birkaç gün sonra meydana geldi.

Telif hakkı EPA Image caption Karaçi

Pakistan'ın uçuş güvenliği sicili

Pakistan'da 2010'da özel havayolu şirketi Airblue'ya ait bir uçağın başkent İslamabad yakınlarında düşmesi sonucu uçaktaki 152 kişi hayatını kaybetmişti. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük uçak kazasıydı.

2012'de de Bhoja Air'a ait Boeing 737-200 tipi bir uçak, kötü hava nedeniyle Rawalpindi'de inişe geçtiği sırada düşmüş, uçaktaki 121 yolcu ve 6 mürettebat yaşamını yitirmişti.

2016'da da Pakistan Uluslararası Havayolları'nın bir uçağı, ülkenin kuzeyinden İslamabad'a doğru uçarken alev almış ve kaza sonucu 47 kişi hayatını kaybetmişti.