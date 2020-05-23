Koronavirüs: Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi

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Koronavirüs: Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi

Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi.

210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda koronavirüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.

Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Son iki ayda iki sağlık bakanını görevden alan ve sosyal mesafe kurallarını protesto gösterilerine destek verdi.

Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı.