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ABD'nin New York kentinde yer alan Domino Park'ta, sosyal mesafe, halkalarla garanti altına alınmaya çalışılıyor.
Koronavirüs salgınının ağır şekilde etkilediği İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de sınırlamalar aşama aşama gevşetiliyor, parklar, restoranlar, ibadethaneler yaratıcı sosyal mesafe çözümleriyle yeniden açılıyor.
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Sri Lanka'daki Dünya Ticaret Merkezi binasında, asansörlerde sosyal mesafe kuralı bu şekilde prova ediliyor.
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Avustralya'nın Sydney kentindeki bir restoranda sosyal mesafe nedeniyle boş bırakılan koltuklara, 'karton müşteriler' yerleştirildi. Aynı restoranda, fon müziği yerine konuşma sesi verildi.
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Taylan'ın Bangkok kentindeki bir restoranda sosyal mesafe, şeffaf ayıraçlarla sağlanıyor.
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Arnavutlukta bir lisenin girişi, bu şekilde takip çizgisi üzerinden sağlanıyor.
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San Francisco'nun evsizler için hazırlanan ilk çadır kamp alanı. Sosyal mesafeli uyuma alanında tuvaletler, el yıkama merkezleri ve güvenlik merkezleri var.
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ABD'nin Teksas eyaletinde bir kuaförde de şeffaf bariyerlerle müşteriler birbirlerinden ayrıldı.
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Belçika'nın Brüksel kentinde bir okulda da sosyal mesafe, yere çizilen sosyalleşme alanları ile sağlanıyor.
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Fransa'nın Nice kentide toplu taşımaya biniş öncesi, bekleme noktaları oluşturuldu.
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Tayland'ın Bangkok kentinde yine bir restoranda, "sosyal mesafe pandası" müşteriler arasındaki mesafeyi sağlıyor.
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İspanya'nın Madrid kentindeki Santa Barbara Kilisesi'ndeki bir ayinde, sosyal mesafe için sıralara bantlar çekildi.
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İtalya'nın Milano kentinde bir garson müşterilerin ateşlerini ölçüyor.
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Lübnan'ın Beyrut kenindeki Muhammed Al-Amin Camii'nde sosyal mesafe için halılar aralıklarla konuldu.
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