Akdeniz'de kaybolan botla yapılan son konuşma

O gece zodyak botta bulunanların aktardığına göre, 90 ila 91 kişilerdi.

Gönüllülerin kurduğu bir çağrı merkezi, İtalya ve Libya'daki kurtarma yetkililerine ulaşmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Bu, çağrı merkezi gönüllüleri ile botta bulunan 18 yaşındaki bir Sudanlı gencin amcası arasında o gece gerçekleşen konuşmaların ve yaşananların hikayesi.