Lufthansa: Almanya'dan havayolu şirketi için 9 milyar euroluk kurtarma paketi
Almanya'da hükümet ve Lufthansa, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan havayolu şirketinin kurtarılması için 9 milyar euroluk bir paket üzerinde uzlaştı.
Almanya Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, paketle başta şirketin yüzde 20'si kamulaştırılacak. Bu oran, daha sonra gerekli görülürse artırılacak.
Anlaşmayla, şirkette iki yönetim kurulu üyesini hükümet atayacak.
Ancak bu koltuklara "bağımsız uzmanlar" oturacak ve siyasi atamalar yapılamayacak.
Yüzde 5'lik ek hisse alınabilir
Anlaşma, 600 milyon eurosu ticari bankalardan olmak üzere, Ulusal Kalkınma Bankası'ndan 3 milyar euroluk kredi verilmesini öngörüyor.
5 milyar euro da şirketten alınan pay karşılığı ödenecek.
1 milyar euroluk nihai miktarla da yüzde 5 hisse daha alınabileceği belirtildi.
Anlaşmanın, Avrupa Komisyonu'nun rekabet yetkilileri tarafından onaylanması gerekiyor.
Komisyon'dan yapılan açıklamada, Berlin ve Brüksel arasında "yoğun görüşmelerin" sürdüğü bildirildi.
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