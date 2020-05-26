Pakistan'da uçak kazası: ‘Asla unutmayacağız’
Pakistan'da Cuma günü yerleşim alanına düşen uçakta ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, yakınlarını kaybedenler ise yaralarını sarmaya çalışıyor.
Kazada yeğenini ve onun eşi ile üç çocuğunu kaybeden Yahya Polani, "Bu, hayat. Hiçbir şey yapamayız. Asla unutmayacağız" diyor.
Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı Cuma günü Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü.
PK8303 sefer sayılı uçak 8'i mürettebat 99 kişi taşıyordu. Lahor'dan Karaçi'ye giden uçak ikinci iniş denemesinde düştü. 97 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi sağ kurtuldu.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak Pakistan'ın Dunya News adlı televizyon kanalı, uçuş gözlem sitesi liveatc.net.In aracılığıyla pilot ile hava trafik kontrol merkezi arasında geçen konuşmanın kaydına ulaştıklarını bildirdi.
Görüşmede pilotun "İki motoru kaybettim" dediği birkaç saniye sonrasında acil durum çağrısı için "Mayday, mayday, mayday" dediği duyuluyor.
Yetkililer kazayı araştırma sözü verdi.