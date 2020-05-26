Hidroksiklorokin: WHO, Türkiye'nin de koronavirüs tedavisinde kullandığı ilacın denemelerini durdurdu

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Hidroksiklorokin: WHO, Türkiye'nin de koronavirüs tedavisinde kullandığı ilacın denemelerini durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye'de de Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adlı ilacın, klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle "geçici olarak" durdurduğunu açıkladı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemeleri geçici olarak durduruldu. Deneyin diğer unsurları devam ediyor" dedi.

Geçen Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberinde de, ilk etapta hidroksiklorokin sülfat tedavisine başlanması gerektiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ilaçtan sık sık behsediyor ve Covid-19'a yakalanmamak için kullandığını söylüyordu.

Trump, basın toplantılarında sık sık hidroksiklorokin ilacını övmüş ve kamu sağlığı yetkililerinin kalp sorunlarına yol açabileceğini söylemesinie karşın, ilacı kullandığını açıklamıştı.

Beyaz Saray Doktoru Sean Conley de Trump'ın sağlığının çok iyi olduğunu belirterek, "Bir dizi görüşme sonrası tedavinin potansiyel faydasının olası risklerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaştık" demişti.

Hidroksiklorokin nedir?

Hidroksiklorokin, sıtmaya karşı kullanılan en eski ve en yaygın ilaçlardan biri olan klorokine çok benziyor.

İltihaplı romatizma ve deri veremi (lupus) gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde de kullanılan bu ilaç, antiviral özelliğinden dolayı son yıllarda daha fazla ilgi çekmeye başladı.