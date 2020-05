Şimdi ✈️ hazırlanma zamanı!



Sağlıklı uçuş için:



1️⃣ MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2️⃣ SOSYAL MESAFENİ KORU:Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3️⃣HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat