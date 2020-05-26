Koronavirüs: 7 aylık hamile doktor yoğun bakımda hastalarıyla ilgileniyor, 'Yeter ki koruyucu malzemem olsun' diyor
Dr. Zafia Anklesaria, ABD'nin Los Angeles kentindeki CommonSpirit Hastanesi'nde yoğun bakım uzmanı.
Koroanvirüsle mücadelenin ön saflarında yer alan Anklesaria, 7 aylık hamile.
Salgının başlarında, çalışmasının bebeğine zarar vermeyeceğinden emin olduktan sonra görevine devam etme kararı almış.
Hastane yöneticilerine de kendisini virüsten koruyacak yeterli malzeme sağlandığı sürece çalışmaya devam edeceğini söylemiş.
Şimdi günde 12 saatlik tempoyu kaldırabildiğini, fiziksel olarak da kendisini gayet iyi hissettiğini belirtiyor.
Çalışırken virüsle ilgili kaygılanmadığını anlatan 35 yaşındaki Dr. Anklesaria, "Aslında yoğun bakım çalışanları olarak hiçbirimiz endişe duymadık. Çünkü biz bunun için eğitim aldık" diyor.
Bebeği için isim konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen Anklesaria, "Arkadaşlarım tavsiye ediyor ama çocuğuma korona, koronalita ya kovid gibi isim vermeyeceğim" diye konuşuyor.
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