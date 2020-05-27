George Floyd: ABD'de gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı için öfke büyüyor

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

George Floyd: ABD'de gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı için öfke büyüyor

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli siyah Amerikalı erkeğin, öldürülmesi ile ilgili olarak dört polis memuru meslekten ihraç edildi. Floyd'un öldürülmesi sonrası sonrası kentte geniş çaplı protestolar düzenlendi, polisle göstericiler çatıştı.

46 yaşındaki Floyd'un son anları, gözaltına şahit olan bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyada yayınlandı.

10 dakikalık videoda, gözaltına alınırken yere yatırılan ve boynuna basılan George Floyd, polis memuruna "Nefes alamıyorum" diyordu.

Floyd'un son anlarında "Beni öldürmeyin" dediği de duyuluyordu.

George Floyd'un hareketsiz kalması sonrası çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılmasına karşın kurtarılamadı.

Pazartesi gerçekleşen olayın ardından salı günü kentte geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.

Emniyet güçleri, protestoculara biber gazı ile müdahale ederken, bir protestocu CBS kanalına, "Bu gerçekten çok çirkin. Polisin, bu ortamı kendilerinin oluşturduğunu kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak, Darnella Frazier Fotoğraf altı yazısı, Olay anının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ise görevden ihraç edilen dört polis memuru için "eski çalışanlar" ifadesini kullandı.

Basın toplantısı düzenleyen Arradondo, "Bu üniformayı her gün üzerine giyen kadın ve erkeklerin çok büyük bir kısmı toplumun tamamı ile doğru bir ilişkimiz olması gerektiğine öneminin farkındalar." dedi.

Emniyet, 46 yaşındaki Floyd'un "sahte para" kullandığından şüphelenilmesi üzerine gözaltına alınmak istendiğini, "polisle temasının ardından tıbbi bir vaka sonucu" öldüğünü açıkladı.

Çekilen videoda, gözaltına direndiği öne sürülen Floyd ile polisin nasıl karşı karşıya geldiğini gösteren detaylar yer almadı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de polislerin görevden alınmasının doğru karar olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Amerika'da siyah olmak, ölüm cezası ile eş anlamlı olmamalı. Beş dakika süresince beyaz bir polis memurunun, siyah bir adamın boynuna ayağı ile basışını izledik. Beş dakika... Biri sana yardım çağrısı yapıyorsa ona yardım etmelisin" dedi.

Kaynak, Twitter/Ruth Richardson Fotoğraf altı yazısı, George Floyd

FBI soruşturuyor

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Minneapolis'te Pazartesi akşamı meydana gelen olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Polis olayda silah kullanılmadığını açıklarken, kamera görüntülerinin olayı soruşturan birime verildiği duyuruldu.

Minneapolis'te yaşananlar akıllara, 2014'te New York'ta bir başka siyah erkek Eric Garner'ın başına gelenleri getirdi.

43 yaşındaki silahsız Erik Garner da kaçak sigara sattığı şüphesiyle gözaltına alınmış ve öldürülmüştü.

Polislerin üzerine çullandığı ve boğazını sıktığı Garner'ın son sözleri "Nefes alamıyorum" olmuştu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ABD'de geniş katılımla günlerce süren eylemler yapılmıştı. Onun ölümü ile "Siyahların Hayatı Değerlidir" kampanyası başlamıştı.