ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bini aştı

Telif hakkı Reuters Image caption Sağlık çalışanları gerçek ölüm sayısının kayıtlara geçenlerden daha fazla olduğunu söylüyor

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler dört ayda yüz bini aştı.

ABD bu istatistiklerde dünya birincisi olurken 1,69 milyon teyitli vaka ile dünyadaki vakaların yüzde 30'una ev sahipliği yapıyor.

ABD'de ilk vaka 21 Ocak'ta Washington eyaletinde tespit edilmişti.

Dünya çapındaki vaka sayısı 5,6 milyon, ölüm sayısı ise 355 bin civarında.

Dünya çapında koronavirüs istatistiklerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'deki ölüm sayısı 100 bin 276'ya ulaştı.

Koronavirüsün öldürdüğü ABD'li sayısı Kore, Afganistan ve Irak savaşlarında ölen ABD'lilerin sayılarının toplamını aştı.

Kişi başına ölüm oranına bakıldığında ise ABD dünyada 9. sırada. İngiltere, Fransa, Belçika ve İrlanda gibi ülkeler bu açıdan ABD'den daha kötü bir istatistiğe sahip.

ABD'nin Kuzey Carolina, Wisconsin ve Arkansas eyaletlerinde geçen hafta vaka sayılarında artış yaşanmaya devam etti.

Chicago, Los Angeles ve Washington DC gibi kentlerdeki vaka sayıları da yüksek seyretmeye devam ediyor.

Salgının en fazla etkilediği ve 21 bin kişinin öldüğü New York'ta ise ölüm sayıları düşüyor.

Salgının zirve noktasında New York'ta günlük ölüm sayıları yüzü aşmıştı.

Hastaneler dolmuş, sağlık kuruluşlarının yanlarında geçici morglar kurulmuştu.

Trump'a yönelik eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, önlem almaması durumunda ölü sayısının 25 kat fazla olacağını savunsa da geç önlem almakla eleştirilmişti.

Eyalet valileri de huzurevlerine dair önlemler başta olmak üzere çoğu önlemi geç almakla eleştirilmişti.

Trump Şubat ayında "virüsü kontrol altına aldıklarını" Mart'ta ise "virüsün mucizevi bir şekilde yok olabileceğini" söylemişti.

Ölü sayısının 50-60 bin arasında kalabileceğini belirten Trump, sonra bu tahminini 10 bin artırmış, ardından da 100 binin altında kalacağını öne sürmüştü.

Trump vaka sayısında dünya lideri olmalarının bir gurur olduğunu, çok test yaptıkları için vaka sayısının da çok olmasının normal olduğunu açıklamıştı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 39 milyon kişinin işini kaybettiği ülkede önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normale dönmesi için de bir baskı var.

50 eyalette önlemler farklı oranlarda gevşetilmeye başlandı.