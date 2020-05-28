ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyah vatandaşın gözaltı sırasında polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi protesto ediliyor.

46 yaşındaki George Floyd, bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Pazartesi akşamı bir evrakta sahtecilik şüphesini araştıran polis memurları Floyd'a yaklaştı.

Gözaltı sırasında polis boğazına diziyle bastırdığında George Floyd'un ağzından çıkan "Nefes alamıyorum" sözleri, ülkede siyahlara yönelik şiddetin sloganına dönüştü.

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Bu sözler akıllara, 2014'te de sigara kaçakçılığıyla suçlanan ve gözaltı sırasında nefessiz kalıp ölen Eric Garner'ı getirdi. 44 yaşındaki Garner da "Nefes alamıyorum" diye bağırmıştı.

Hemen ardından Ferguson protestolarını tetikleyen Michael Brown'ın ölümü geldi.

Walter Scott, Freddie Gray, Philando Castile, Alton Sterling gibi isimlerim polis tarafından öldürülmeleri ABD'de geniş çaplı toplumsal gösterilere neden oldu.

ABD'depolisin neden olduğu ölümlerin kaydını tutan "mappingviolence.org" sitesindeki verilere göre, 2019'da 1019 kişi polis tarafından öldürüldü.

Verilere göre ABD'de bir siyahın polis tarafından öldürülme ihtimali, bir beyazın öldürülmesi ihtimalinin üç katı.