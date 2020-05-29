George Floyd protestolarında üçüncü gün: Polis merkezi yakıldı, yağma olayları sürüyor
George Floyd protestolarında üçüncü gün: Polis merkezi yakıldı, yağma olayları sürüyor
ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken ölmesi üzerine patlak veren protestolar üçüncü gününde bütün şiddetiyle devam ediyor.
46 yaşındaki George Floyd Pazartesi günü öldü. Kendisini yere yatıran beyaz bir polis memurunun ensesine dizini bastırması üzerine nefes alamadığını sergileyen video kayıtları büyük infial yarattı.
Floyd'un ölümü üzerine başlayan şiddetli protestolar dün üçüncü gününe girer ve bir çok bina ateşe verilirken, göstericiler üçüncü bölgedeki polis karakolunu ele geçirdiler.
Olayları kontrol altına almak amacıyla eyaletteki Ulusal Muhafız birlikleri bölgeye gönderildi.